З Міжнародним днем дружби! Привітання для найдорожчих у прозі та віршах

30 липня в усьому світі відзначають Міжнародний день дружби! Якщо тобі неймовірно пощастило, і в тебе є справжні друзі, яких хочеться привітати в цей день — ділимося найщирішими словами! Тримай привітання з Міжнародним днем дружби.

З Міжнародним днем дружби

Привітати друга чи подругу в цей день важливо і приємно. А ще краще — зібратися десь разом та погомоніти. Адже нам так рідко вдається зустрітися з друзями!

Ці привітання допоможуть тобі, якщо нічого оригінального до голови не йде:

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У цей чудовий літній день хочу привітати тебе з Міжнародним днем дружби! Ти завжди був моїм найкращим другом, до якого хочеться звернутися з порадою, вислухати чи провести найкращі роки свого життя! Дякую, що ти є в моєму житті!

Дорога подруго! Вітаю тебе з Міжнародним днем дружби! Хоча ми й дуже різні за характерами, я все одно люблю тебе найбільше! Ти — моя опора й підтримка, найкраща порадниця і приклад!

Вітаю вас з Міжнародним днем дружби! Ви — моя сім’я, яка завжди поруч! Дякую за те, що ви зі мною і в радості, і в горі! І за кожен спільний момент!

Вітаю з Міжнародним днем дружби! Я щаслива, що ти з’явився в моєму житті. Тепер жоден мій день не проходить без твоїх жартів чи підтримки! Дякую за твою турботу й увагу!

Хочу привітати тебе з Міжнародним днем дружби! Ти друг, якого важко знайти! Справжня підтримка, опора, натхнення і сили у складні часи! Дякую, що ти є!

Привітання у віршах з Міжнародним днем дружби

З днем друзів хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославляти,

Ту, що лікує у важкий час.

День друзів — особливе свято,

Дуже цей важливий день.

Бо мати друзів — справжнє щастя;

Коштовніше за всіх пісень.

Я бажаю світле свято

Весело зустріти й дружно.

Сміху, радості та щастя,

Й доброї міцної дружби.

З Днем друзів тебе я вітаю,

Друг мій, ти на світі точно кращий за всіх.

Миру, теплоти та бадьорості бажаю.

І, звичайно, поруч щоб був з тобою успіх.

Життя веселощами нехай кожен день наповнить,

Дах точно від любові знесе,

Кохання та позитиву бажаю тобі я понад усе!

Раніше ми ділилися теплими привітаннями на весілля від батьків.

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