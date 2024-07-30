З Міжнародним днем дружби! Привітання для найдорожчих у прозі та віршах

30 липня в усьому світі відзначають Міжнародний день дружби! Якщо тобі неймовірно пощастило, і в тебе є справжні друзі, яких хочеться привітати в цей день — ділимося найщирішими словами! Тримай привітання з Міжнародним днем дружби.
Привітати друга чи подругу в цей день важливо і приємно. А ще краще — зібратися десь разом та погомоніти. Адже нам так рідко вдається зустрітися з друзями!
Ці привітання допоможуть тобі, якщо нічого оригінального до голови не йде:
З днем друзів хочу привітати!Це свято для всіх нас,Щоб дружбу світлу прославляти,Ту, що лікує у важкий час.
День друзів — особливе свято,Дуже цей важливий день.Бо мати друзів — справжнє щастя;Коштовніше за всіх пісень.Я бажаю світле святоВесело зустріти й дружно.Сміху, радості та щастя,Й доброї міцної дружби.
З Днем друзів тебе я вітаю,Друг мій, ти на світі точно кращий за всіх.Миру, теплоти та бадьорості бажаю.І, звичайно, поруч щоб був з тобою успіх.
Життя веселощами нехай кожен день наповнить,Дах точно від любові знесе,Кохання та позитиву бажаю тобі я понад усе!
Раніше ми ділилися теплими привітаннями на весілля від батьків.
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