Для тебе Освіта

Соціальні стипендії 2026 для студентів: що змінилося та хто має право на виплати

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
соціальна стипендія 2026
Фото Unsplash

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