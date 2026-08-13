Соціальні стипендії 2026 для студентів: що змінилося та хто має право на виплати

Уряд ухвалив рішення підвищити вік отримання соціальної стипендії до 23 років. На які суми тепер можуть розраховувати пільгові категорії студентів, розповіла Еducation.ua.
Деталі новини — у нашому матеріалі.
Соціальна стипендія 2026: кому нарахують
Соціальну стипендію можуть призначити студентам, які належать до таких категорій:
- сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також молоді люди віком 18–23 років, які під час навчання залишилися без батьків через їхню смерть, загибель або зникнення безвісти;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
- шахтарі, які мають щонайменше три роки підземного стажу;
- діти шахтарів із підземним стажем від 15 років, якщо батько чи мати загинули або отримали інвалідність I чи II групи;
- люди, яких незаконно позбавили волі через війну, та їхні діти;
- діти загиблих учасників масових акцій громадянського протесту;
- діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб;
- діти з інвалідністю та студенти з інвалідністю I–III груп;
- студенти з сімей, які мають низький рівень доходів;
- люди з інвалідністю внаслідок війни та їхні діти;
- учасники Революції Гідності, учасники бойових дій та їхні діти;
- діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.
Соціальна стипендія 2026: спрощений процес підтвердження прав на пільгу
Ще одне важливе нововведення — спрощення процедури отримання пільг. Якщо студент не має посвідчення, підтвердити право на соціальну стипендію можна за допомогою:
- витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
- витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
- судового рішення про визнання батька чи матері безвісти зниклими.
Розмір соціальних стипендій в університетах і коледжах
Сума соціальної стипендії залежить від категорії студента та типу закладу освіти. У 2026 році виплати становлять:
- 5 268 грн — для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18 років;
- 4 992 грн — для студентів віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 1 180 грн — для студентів закладів вищої освіти;
- 890 грн — для студентів закладів фахової передвищої освіти;
- 450 грн — для учнів професійних коледжів.
У 2026 році виплати для дітей-сиріт зросли через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив’язаний розмір цієї соціальної допомоги.
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