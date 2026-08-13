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Ювелірні тренди: які браслети зараз на піку популярності

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 12:35 4 хв.
Фото до: Як обрати жіночий браслет: повний гід по стилях та металах
Фото Pexels

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