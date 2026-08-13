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ЗСУ звільнили 26 населених пунктів: результати наступу на Олександрівському напрямку

Марина Слизовська 13 Серпня 2026, 13:30 3 хв.
ЗСУ звільнили 26 населених пунктів
Стало відомо, які населені пункти звільнили ЗСУ

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