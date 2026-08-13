ЗСУ звільнили 26 населених пунктів: результати наступу на Олександрівському напрямку

Українські військові звільнили 26 населених пунктів у трьох областях на Олександрівському напрямку під час наступальної операції.

Про це у середу, 12 серпня, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

ЗСУ звільнили 26 населених пунктів: що відомо

У Генштабі зазначили, що завдяки активним діям ЗСУ вдалося повернути під контроль 26 населених пунктів на території трьох областей. У звільненні територій від російських окупантів брали участь Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ, штурмові та інші залучені підрозділи.

Повідомляється, що українські військові деокупували Березове, Воскресенку, Грушівське, Запорізьке, Зелений Гай, Зірку, Злагоду, Калинівське, Красногірське, Маліївку, Мирне, Новогеоргіївку, Новогригорівку, Новомиколаївку, Новохатське, Олександроград, Піддубне, Привілля, Привільне, Рибне, Січневе, Степове, Тернове, Толстой, Цегельне та Ялту.

— Дякуємо за результат, воїни! Продовжуємо наші активні дії та готуємо нові кроки. Слава Україні! — йдеться у повідомленні Генштабу.

Тим часом командування ДШВ зазначило, що під час наступу було відновлено контроль над 12 населеними пунктами у Дніпропетровській області, 10 — на Донеччині та ще 4 – у Запорізькій області. Також війська провели пошук та знищили росіян, які проникли в тилову смугу, на площі понад 300 км².

У середу, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів про те, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ Олег Апостол доповіли про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку.

Зазначається, що за час операції ЗСУ звільнили від росіян 745 км² української території. Зокрема, були деокуповані 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Повідомляється, що наступ ЗСУ на Олександрівському напрямку тривав із січня по серпень 2026 року. За цей час було знищено майже 10 тис. російських військових.

— Завдяки активним діям наших військ вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Російські втрати становлять щонайменше 9 550 осіб убитими та ще більш ніж 6 600 осіб пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України, — йдеться у повідомленні президента.

Зазначимо, що Олександрівський напрямок — це ділянка фронту на стику трьох областей: Дніпропетровської, Донецької та Запорізької.

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Також вчора, 12 серпня, OSINT-проєкт DeepState повідомив про те, що українські військові звільнили 19 населених пунктів та відкинули російських окупантів ще у шести населених пунктах.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині.

Фото: ДШВ ЗСУ

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