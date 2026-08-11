Петиції про мобілізацію жінок 2026: чи можуть змінити правила для бездітних

На сайті Кабміну з’явилися петиції з пропозицією мобілізувати жінок, насамперед — бездітних. Вони викликали жваве обговорення в мережі, але в Центрі протидії дезінформації при РНБО вже заявили, що жодної мобілізації жінок не планують.

Більше деталей про ініціативу і реакцію на неї владних структур — у матеріалі.

Петиція про мобілізацію жінок без дітей Станіслава Русина

Електронну петицію №41/010515-26еп 10 серпня 2026 року зареєстрував Русин Станіслав Іванович.

Автор пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей, за винятком тих, що мають законні підстави для відстрочки або не можуть проходити службу за станом здоров’я.

Свою позицію Русин пояснює Конституцією України та “принципом рівності громадян перед законом та необхідністю справедливого розподілу обов’язків у воєнний час”.

Станом на момент створення матеріалу вона набрала менш ніж три сотні голосів із необхідних 25 тисяч, тому говорити про активну підтримку ініціативи наразі зарано.

Петиція Лариси Козаченко про обов’язковий військовий облік жінок

У той самий день, 10 серпня, на сайті Кабміну була зареєстрована іще одна петиція подібного змісту №41/010534-26еп. Її авторка Козаченко Лариса Дмитрівна також пропонує запровадити рівний військовий обов’язок для чоловіків і жінок України під час мобілізації.

Вона вважає, що в умовах війни обов’язок із захисту держави має розподілятися між громадянами незалежно від статі.

Також автор пропонує встановити однакові основні правила військового обліку для чоловіків і жінок та передбачити рівні гарантії для людей, які мають підстави для відстрочки.

Збір підписів під цією петицією також триває. До завершення збору залишається 91 день. Поки що її підписали менш як сто осіб.

Мобілізація жінок без дітей: що кажуть у Центрі протидії дезінформації

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на обговорення петицій про можливу жіночу мобілізацію.

“Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню”, — написав Коваленко.

Тож сама поява петиції на сайті Кабміну не означає, що держава вже ухвалила рішення про мобілізацію жінок або готує відповідні зміни до законодавства.

Чи можуть жінок примусово мобілізувати в Україні

В Україні немає примусового призову жінок на військову службу під час воєнного стану. Жінки можуть вступити в армію добровільно — приміром, укласти контракт.

Обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Та перебування на військовому обліку не означає автоматичного відряджання на фронт.

Як служать нині жінки, чи легко займатися чоловічою справою — читай у нашому іншому матеріалі: без форми, відпусток та авторитету: проблеми жінок в українській армії.

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