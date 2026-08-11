Для тебе Війна в Україні

Петиції про мобілізацію жінок 2026: чи можуть змінити правила для бездітних

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Серпня 2026, 14:00 3 хв.
мобілізація жінок
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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