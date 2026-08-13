Социальные стипендии 2026 для студентов: что изменилось и у кого есть право на выплаты

Правительство приняло решение повысить возраст получения социальной стипендии до 23 лет. На какие суммы теперь могут рассчитывать льготные категории студентов, рассказала Еducation.ua.

Детали новости — в нашем материале.

Социальная стипендия 2026: кому насчитают

Социальную стипендию могут назначить студентам, которые относятся к таким категориям:

сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также молодые люди в возрасте 18–23 лет, которые во время обучения остались без родителей из-за их смерти, гибели или исчезновения без вести;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

шахтеры, имеющие не менее трех лет подземного стажа;

дети шахтеров с подземным стажем от 15 лет, если отец или мать погибли либо получили инвалидность I или II группы;

люди, которых незаконно лишили свободы из-за войны, и их дети;

дети погибших участников массовых акций гражданского протеста;

дети, имеющие статус внутренне перемещенных лиц;

дети с инвалидностью и студенты с инвалидностью I–III групп;

студенты из семей, имеющих низкий уровень доходов;

люди с инвалидностью вследствие войны и их дети;

участники Революции Достоинства, участники боевых действий и их дети;

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.

Социальная стипендия 2026: упрощенный процесс подтверждения прав на льготу

Еще одно важное нововведение — упрощение процедуры получения льгот. Если у студента нет удостоверения, подтвердить право на социальную стипендию можно с помощью:

выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.

выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

судебного решения о признании отца или матери без вести пропавшими.

Размер социальных стипендий 2026 в университетах и колледжах

Размер социальной стипендии зависит от категории студента и типа учебного заведения. В 2026 году выплаты составляют:

5 268 грн — для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которые не достигли 18 лет;

4 992 грн — для студентов в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения;

1 180 грн — для студентов учреждений высшего образования;

890 грн — для студентов учреждений профессионального предвысшего образования;

450 грн — для учащихся профессиональных колледжей.

В 2026 году выплаты для детей-сирот выросли из-за повышения прожиточного минимума, к которому привязан размер этой социальной помощи.

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