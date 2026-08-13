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Социальные стипендии 2026 для студентов: что изменилось и у кого есть право на выплаты

Анастасия Жиденко, редактор сайта 13 августа 2026, 12:00 3 мин.
социальная стипендия 2026
Фото Unsplash

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