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Обстрел Измаильского района 13 августа: пожар в порту и дроны возле Змеиного

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 10:00 2 мин.
Порты Придунавья в огне: враг совершил массированную атаку на Измаильский район
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