Обстрел Измаильского района 13 августа: пожар в порту и дроны возле Змеиного

Ночь на 13 августа для жителей Одесской области снова была отмечена сигналами воздушной тревоги и звуками взрывов. В этот раз эпицентром вражеского удара стал Измаильский район — стратегически важный логистический узел Придунавья.

Российские оккупационные войска продолжают системный террор, направленный на разрушение экономического потенциала региона.

Последствия обстрела: пожары и разрушения

По официальной информации Оперативного штаба Измаильской районной государственной администрации, под прицелом врага в очередной раз оказалась припортовая инфраструктура. В результате попаданий зафиксированы существенные повреждения объектов. На месте ударов вспыхнул пожар, который быстро распространился из-за специфики атакованных сооружений.

По состоянию на утро подразделения ГСЧС продолжают работать над ликвидацией последствий. Спасатели ведут борьбу с огнем и проводят разбор завалов. По предварительным данным, на месте работает спецтехника и усиленные отряды огнеборцев, чтобы не допустить распространения пламени на соседние объекты.

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Новая угроза с моря: реактивные дроны возле Змеиного

Отдельное внимание военных аналитиков и жителей привлекла активность врага в акватории Черного моря. Кроме непосредственной атаки на порты, было зафиксировано движение реактивного беспилотного летательного аппарата. По данным наблюдения, дрон зашел в 12-мильную зону острова Змеиный с восточного направления.

Ранее Сергей Бескрестнов (Флеш) отметил, что помочь Украине защититься от баллистики РФ может только международное сообщество.

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