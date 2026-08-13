Для тебя Новости

Судьба украинских городов зависит от 5% американских ракет Patriot — Зеленский

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 11:11 3 мин.
Зеленский рассказал, как выменяет ракеты для защиты неба
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь