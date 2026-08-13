Судьба украинских городов зависит от 5% американских ракет Patriot — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил тревожную математику выживания страны на ближайшую зиму. В интервью CNN он прямо заявил: судьба украинских городов сегодня зависит от готовности США передать хотя бы 5% своих запасов ракет-перехотчиков к системам Patriot.

По словам лидера, этот минимум позволит пройти зиму, в то время как 10% запасов Штатов могли бы полностью закрыть небо от российского баллистического террора.

Выживание на грани: 1% вместо необходимой защиты

Ситуация с ПВО выглядит критической. Зеленский признался, что на данный момент Украина обладает лишь десятой частью от необходимого количества ракет. На фоне того, что Москва вдвое увеличила производство баллистики, а интенсивность атак выросла в разы, запасы перехватчиков практически исчерпаны.

— Каждую ночь — нападения. Несколько раз в месяц — массовые, ужасные ночи. Наши люди очень стойкие, но они устают, — подчеркнул президент.

Он добавил, что июль стал самым кровавым месяцем для гражданских за последние два года, и без усиления ПВО зима может стать роковой.

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Дипломатическое закулисье: Миллион звонков и тайные обмены

Зеленский впервые приоткрыл завесу того, как именно Украина пытается выжить в условиях глобального дефицита ракет (вызванного, в частности, конфликтами на Ближнем Востоке). Его рабочий день превратился в бесконечный марафон переговоров.

Президент рассказал о непрозрачных сделках и тайных договоренностях, о которых он не может говорить публично.

— Это то, чем я живу: от 1% до 5%. Миллион телефонных звонков. Я пытаюсь выменять что-то на ракеты. Делаю вещи, которыми не могу поделиться. Это законно, но об этом нельзя говорить, — заметил он, описывая сложные бартерные и дипломатические схемы, длящиеся месяцами.

Большой вопрос остается вокруг позиции Дональда Трампа. Несмотря на его заявления на саммите НАТО в Анкаре относительно возможного предоставления Украине лицензии на собственное производство ракет Patriot, реальных сдвигов пока нет. По словам Зеленского, идея зависла: производители систем приезжали в Киев, однако конкретных результатов до сих пор не достигнуто.

— Я надеюсь это получить. Сейчас у меня нет этих 5%, и это один из самых больших вызовов с начала войны, — признался президент.

Во время разговора Зеленский подтвердил факт контакта с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Хотя президент избежал прямого ответа на вопрос, просил ли Вэнс прекратить удары по российским нефтепортам (из-за рисков для американских компаний), он дал понять, что Украина ищет точки соприкосновения с командой Трампа.

Киев уже представил новые предложения по мирному процессу. Однако, по мнению Зеленского, Путин не намерен останавливаться, пока на него не будет оказано достаточное давление. Более того, президент Украины согласился с оценками разведки: следующей целью Кремля могут стать страны Балтии. Путину нужна быстрая победа над страной НАТО, чтобы доказать несостоятельность Альянса.

— Ему не важно, находится ли страна в НАТО. Он хочет быстрой оккупации, в которой будет уверен на 100%, — резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Украине нечем сбивать российские баллистические ракеты. Тем временем война на Ближнем Востоке вызвала повышенный спрос на системы Patriot, которые критически необходимы ВСУ для отражения российского террора.

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