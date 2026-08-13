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Доля українських міст залежить від 5% американських ракет Patriot — Зеленський

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 11:11 3 хв.
Зеленський розповів, як вимінює ракети для захисту неба
Фото Facebook

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