Доля українських міст залежить від 5% американських ракет Patriot — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський озвучив тривожну математику виживання країни на найближчу зиму. В інтерв’ю CNN він прямо заявив: доля українських міст сьогодні залежить від готовності США передати хоча б 5% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

За словами лідера, цей мінімум дозволить пройти зиму, тоді як 10% запасів Штатів могли б повністю закрити небо від російського балістичного терору.

Виживання на межі: 1% замість необхідного захисту

Ситуація з ППО виглядає критичною. Зеленський зізнався, що наразі Україна володіє лише десятою частиною від необхідної кількості ракет. На тлі того, що Москва вдвічі збільшила виробництво балістики, а інтенсивність атак зросла в рази, запаси перехоплювачів практично вичерпані.

— Щоночі — напади. Кілька разів на місяць — масові, жахливі ночі. Наші люди дуже стійкі, але вони втомлюються, — підкреслив президент.

Він додав, що липень став найкривавішим місяцем для цивільних за останні два роки, і без посилення ППО зима може стати фатальною.

Дипломатичне залаштунків’я: Мільйон дзвінків та таємні обміни

Зеленський вперше привідкрив завісу того, як саме Україна намагається вижити в умовах глобального дефіциту ракет (спричиненого, зокрема, конфліктами на Близькому Сході). Його робочий день перетворився на безкінечний марафон переговорів.

Президент розповів про непрозорі угоди та таємні домовленості, про які він не може говорити публічно.

— Це те, чим я живу: від 1% до 5%. Мільйон телефонних дзвінків. Я намагаюся виміняти щось на ракети. Роблю речі, якими не можу поділитися. Це законно, але про це не можна говорити, — зауважив він, описуючи складні бартерні та дипломатичні схеми, що тривають місяцями.

Велике питання залишається навколо позиції Дональда Трампа. Попри його заяви на саміті НАТО в Анкарі щодо можливого надання Україні ліцензії на власне виробництво ракет Patriot, реальних зрушень поки немає. За словами Зеленського, ідея зависла: виробники систем приїжджали до Києва, проте конкретних результатів досі не досягнуто.

— Я сподіваюся це отримати. Зараз у мене немає цих 5%, і це один із найбільших викликів з початку війни, — зізнався президент.

Під час розмови Зеленський підтвердив факт контакту з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Хоча президент уникнув прямої відповіді на питання, чи просив Венс припинити удари по російських нафтопортах (через ризики для американських компаній), він дав зрозуміти, що Україна шукає точки дотику з командою Трампа.

Київ вже представив нові пропозиції щодо мирного процесу. Проте, на думку Зеленського, Путін не має наміру зупинятися, поки на нього не буде здійснено достатній тиск. Більш того, президент України погодився з оцінками розвідки: наступною ціллю Кремля можуть стати країни Балтії. Путіну потрібна швидка перемога над країною НАТО, щоб довести неспроможність Альянсу.

— Йому не важливо, чи є країна в НАТО. Він хоче швидкої окупації, в якій буде впевнений на 100%, — резюмував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Україна не має чим збивати російські балістичні ракети. Тим часом війна на Близькому Сході спричинила підвищений попит на системи Patriot, які критично необхідні ЗСУ для відбиття російського терору.

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