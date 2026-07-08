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Саміт НАТО в Анкарі 2026: заява Зеленського про Patriot, нові угоди та очікувана зустріч із Трампом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2026, 17:00 4 хв.
Саміт Нато в Анкарі 2026
Фото Сайт президента України

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