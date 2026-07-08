Саміт НАТО в Анкарі 2026: заява Зеленського про Patriot, нові угоди та очікувана зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський проводить серію міжнародних переговорів на полях саміту НАТО в Анкарі. Однією з головних тем перемовин стали посилення української протиповітряної оборони, нові оборонні домовленості з партнерами та координація подальшої підтримки України.

Саміт НАТО в Анкарі 2026: заява Зеленського про ракети для Patriot

За інформацією видання Sky News. Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент України наголосив, що одним із головних пріоритетів залишається якнайшвидше отримання додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

За словами Володимира Зеленського, українська сторона розраховує на реалізацію програми PURL, яка дозволить отримувати ракети PAC-2 та PAC-3 зі США.

Президент повідомив, що саме це питання стане одним із ключових під час його переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Саміт НАТО в Анкарі 2026: результати зустрічей із партнерами

Окремі переговори Зеленський провів із двопартійною делегацією Конгресу США. Український президент поінформував американських законодавців про критичну нестачу ракет для систем Patriot та наслідки російських ракетних ударів по українських містах.

Також сторони обговорили перспективи дипломатичного врегулювання війни, подальшу військову допомогу Україні та законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії.

Під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорювали подальший рух України до членства в Європейському Союзі. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше відкрити решту переговорних кластерів та отримати чіткі сигнали підтримки від ЄС.

Із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні глава держави обговорив розвиток європейської системи антибалістичного захисту, додаткові поставки ракет до систем ППО та координацію спільних оборонних проєктів.

Саміт НАТО в Анкарі 2026: нові оборонні домовленості

Однією з ключових подій саміту стало підписання кількох міжнародних оборонних угод. Україна та Нідерланди уклали повноцінну угоду Drone Deal, яка передбачає розвиток спільного виробництва безпілотників, обмін технологіями, розширення експорту озброєння та співпрацю між оборонними підприємствами.

Пізніше аналогічну угоду підписали Україна та Данія. Крім того, до міжнародної ініціативи Drone Deal приєдналася й Естонія. Таким чином кількість країн-партнерів, які підтримують програму, продовжує зростати.

Ще одним результатом саміту стало підписання США, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Швецією угоди про створення в Європі сервісного центру для обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot.

Новий центр має прискорити ремонт, технічне обслуговування та повернення ракет до бойового використання, що особливо важливо на тлі стрімкого зростання попиту на ці системи протиповітряної оборони.

Саміт НАТО в Анкарі 2026: заяви європейських лідерів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники планують підтвердити довгострокову підтримку України на 2026–2027 роки на загальну суму 140 мільярдів євро.

За його словами, Росія не має шансів досягти своїх воєнних цілей, а міжнародна підтримка України триватиме.

Короткі переговори Зеленський також провів із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Сторони домовилися узгодити графіки для окремої двосторонньої зустрічі.

Також про намір провести окремі переговори із Зеленським заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він наголосив, що Україна є жертвою російської агресії та має право захищати свою територіальну цілісність, хоча Будапешт і надалі не планує передавати Києву озброєння.

Саміт НАТО в Анкарі 2026: зустріч Зеленського і Трампа

Під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та США також зробили перші заяви для преси.

Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, це питання стало однією з тем переговорів із Володимиром Зеленським.

– Одна з речей, про які ми будемо говорити Ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво ракет Patriot. Це досить круто. Правда ж? – сказав Трамп Зеленському, обговорюючи затримки з постачанням ракет американського виробництва.

Американський лідер зазначив, що таку можливість йому підказали його радники, наголосивши, що реалізація такого рішення була б важливим кроком у розвитку оборонної співпраці між країнами.

Крім того, Трамп заявив, що від часу їхньої зустрічі в Овальному кабінеті відносини між ним і президентом України стали значно кращими.

У відповідь Володимир Зеленський зауважив, що нинішні переговори є не завершенням, а лише початком подальшої співпраці. Дональд Трамп погодився з цією оцінкою, зазначивши, що попереду сторони мають ще багато спільної роботи.

Раніше ми розповідали, скільки країн входять у НАТО і дали повний перелік членів Північноатлантичного альянсу.

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