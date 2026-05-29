Скільки країн входять у НАТО: повний перелік членів Північноатлантичного альянсу

Приєднання в НАТО — одна з головних військово-політичних цілей України. Відносини з цим альянсом можуть гарантувати підтримку країн-партнерів у разі майбутніх воєнних конфліктах.
Поки що НАТО на етапі роздумів щодо співпраці з Україною та запрошення до блоку. А от деякі країни давно є членами організації. Розповідаємо, скільки країн входить у НАТО.
Скільки країн є у НАТО у 2026 році: список держав
Як зазначають на сайті організації, наразі членами НАТО є 32 держави. Ці країни називають один одного союзниками та є суверенними державами, які ухвалюють важливі безпекові та політичні питання.
Організацію Північноатлантичного договору заснували 4 квітня 1949 року 12 країн Європи й Північної Америки.
Через деякий час, внаслідок кількох раундів розширення, членами альянсу стали ще 20 держав.
Згідно зі статтею 10 Північноатлантичного договору, вступити до НАТО має право будь-яка європейська держава, яка може просувати принципи цього Договору і здійснювати внесок у підтримання безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Рішення про запрошення нових членів ухвалює Північноатлантична рада — найвищий політичний орган, що затверджує країни-учасниці на основі взаємної згоди між усіма членами.
Ось країни, які входять в НАТО станом на 2026 рік:
- Бельгія;
- Канада;
- Данія;
- Франція;
- Ісландія;
- Італія;
- Люксембург;
- Нідерланди;
- Норвегія;
- Португалія;
- Велика Британія;
- Сполучені Штати Америки;
- Греція;
- Туреччина;
- Німеччина;
- Іспанія;
- Чехія;
- Угорщина;
- Польща;
- Болгарія;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Румунія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Албанія;
- Хорватія;
- Чорногорія;
- Північна Македонія;
- Фінляндія;
- Швеція.
Країни, які не входять до НАТО
Серед європейських країн є й ті, які не є членами альянсу. Серед них:
- Швейцарія;
- Австрія;
- Андорра;
- Ірландія;
- Мальта;
- Молдова;
- Ліхтенштейн;
- Монако;
- Сан-Марино;
- Сербія.
Боснія та Герцоговина є учасниками Плану дій щодо членства в НАТО.
Свого часу доєднатися до нього хотіли й Україна з Грузією. Однак у 2023 році міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання Плану дій для України зняли з порядку денного, оскільки вона подала заявку на вступ.
Найбільшою організацію за кількістю держав залишається ООН. Ми розповідали, хто входить в Організацію об’єднаних націй.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!