Скільки країн входять у НАТО: повний перелік членів Північноатлантичного альянсу

Приєднання в НАТО — одна з головних військово-політичних цілей України. Відносини з цим альянсом можуть гарантувати підтримку країн-партнерів у разі майбутніх воєнних конфліктах.

Поки що НАТО на етапі роздумів щодо співпраці з Україною та запрошення до блоку. А от деякі країни давно є членами організації. Розповідаємо, скільки країн входить у НАТО.

Скільки країн є у НАТО у 2026 році: список держав

Як зазначають на сайті організації, наразі членами НАТО є 32 держави. Ці країни називають один одного союзниками та є суверенними державами, які ухвалюють важливі безпекові та політичні питання.

Організацію Північноатлантичного договору заснували 4 квітня 1949 року 12 країн Європи й Північної Америки.

Через деякий час, внаслідок кількох раундів розширення, членами альянсу стали ще 20 держав.

Згідно зі статтею 10 Північноатлантичного договору, вступити до НАТО має право будь-яка європейська держава, яка може просувати принципи цього Договору і здійснювати внесок у підтримання безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Рішення про запрошення нових членів ухвалює Північноатлантична рада — найвищий політичний орган, що затверджує країни-учасниці на основі взаємної згоди між усіма членами.

Ось країни, які входять в НАТО станом на 2026 рік:

Бельгія; Канада; Данія; Франція; Ісландія; Італія; Люксембург; Нідерланди; Норвегія; Португалія; Велика Британія; Сполучені Штати Америки; Греція; Туреччина; Німеччина; Іспанія; Чехія; Угорщина; Польща; Болгарія; Естонія; Латвія; Литва; Румунія; Словаччина; Словенія; Албанія; Хорватія; Чорногорія; Північна Македонія; Фінляндія; Швеція.

Країни, які не входять до НАТО

Серед європейських країн є й ті, які не є членами альянсу. Серед них:

Швейцарія;

Австрія;

Андорра;

Ірландія;

Мальта;

Молдова;

Ліхтенштейн;

Монако;

Сан-Марино;

Сербія.

Боснія та Герцоговина є учасниками Плану дій щодо членства в НАТО.

Свого часу доєднатися до нього хотіли й Україна з Грузією. Однак у 2023 році міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання Плану дій для України зняли з порядку денного, оскільки вона подала заявку на вступ.

