А Україна — серед перших підписантів. Держави-члени ООН: скільки їх та хто туди входить

Якщо ти цікавишся політикою та діяльністю міжнародних організацій, певно, замислювався(-лась) про ООН та хто туди входить? Читай у нашому матеріалі детальніше про держави, що є членами ООН. Скільки країн входить у склад Організації Об’єднаних Націй?

Держави-члени ООН: скільки держав входить у склад

До Організації Об’єднаних Націй станом на жовтень 2023 року входить 193 держави світу. Не входять в ООН, але отримали запрошення брати участь як спостерігачі та мають місію спостерігачів, лише Ватикан (Святий Престол) та Палестина.

Крім цього, до ООН не входять такі частково визнані держави та утворення: Сахарська Арабська Демократична Республіка (Західна Сахара), Китайська Республіка (Тайвань), Абхазія, Південна Осетія, Косово, Північний Кіпр.

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Україна входить до ООН, вона була прийнята 24 жовтня 1945 року і є серед першочергових членів організації. Таких підписантів спершу було 50.

Для прийому в ООН потрібно отримати згоду мінімум 9 з 15 держав. Це має бути міжнародно визнана держава та суб’єкт міжнародного права. Країни, що мають постійне членство (Великобританія, Китай, США, Франція та Росія), можуть ветувати приєднання.

Що таке ООН

ООН або Організація Об’єднаних Націй — міжнародна організація, що була створена для підтримки та зміцнення миру і безпеки у світі. Також її метою є розвиток та співробітництво держав.

ООН є найважливішим нині майданчиком дипломатії, що відповідає за колективну безпеку. Організацію заснували 26 червня 1945 року після Другої світової війни учасники антигітлерівської коаліції.

ООН замінила Лігу Націй та мала не допускати війн. Штаб-квартира організації розташована у Нью-Йорку, крім цього, є ще офіси у Женеві, Відні та Найробі.

Організація Об’єднаних Націй має шість структурних органів — Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна та Соціальна Рада, Рада з опіки, Міжнародний суд ООН та Секретаріат ООН.

Також є спеціалізовані фонди та програми, як-от ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ і подібні. Очільником та Генеральним секретарем організації є Антоніу Гутерреш.

Раніше ми розповідали, як пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН.

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