А Украина — среди первых подписантов. Государства-члены ООН: сколько их и кто туда входит

Если ты интересуешься политикой и деятельностью международных организаций, вероятно, задумывался(-лась) об ООН и кто туда входит? Читай в нашем материале подробнее о государствах, которые являются членами ООН. Сколько государств входит в состав Организации Объединенных Наций?

Государства-члены ООН: сколько государств входит в состав

В Организацию Объединенных Наций по состоянию на октябрь 2023 входит 193 государства мира. Не входят в ООН, но получили приглашение участвовать в качестве наблюдателей и имеют миссию наблюдателей, только Ватикан (Святой Престол) и Палестина.

Кроме этого, в ООН не входят такие частично признанные государства и образования: Сахарская Арабская Демократическая Республика (Западная Сахара), Китайская Республика (Тайвань), Абхазия, Южная Осетия, Косово, Северный Кипр.

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Украина входит в ООН, она была принята 24 октября 1945 года и является среди первоочередных членов организации. Таких подписантов сначала было 50.

Для приема в ООН необходимо получить согласие минимум 9 из 15 стран. Это должно быть международно признанное государство и субъект международного права. Страны, имеющие постоянное членство (Великобритания, Китай, США, Франция и Россия), могут наложить вето на присоединение.

Что такое ООН

ООН или Организация Объединенных Наций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления мира и безопасности в мире. Также ее целью является развитие и сотрудничество государств.

Сегодня ООН является важнейшей площадкой дипломатии, отвечающей за коллективную безопасность. Организацию основали 26 июня 1945 года после Второй мировой войны участники антигитлеровской коалиции.

ООН заменила Лигу Наций и должна была не допускать войн. Штаб-квартира организации расположена в Нью-Йорке, кроме этого есть еще офисы в Женеве, Вене и Найроби.

Организация Объединенных Наций имеет шесть структурных органов — Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд ООН и Секретариат ООН.

Также есть специализированные фонды и программы, такие как ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и подобные. Главой и Генеральным секретарем организации является Антониу Гутерриш.

Ранее мы говорили, как пенсионеры могут получить помощь от ООН.

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