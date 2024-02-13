Доплаты пенсионерам и людям с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы ООН: что известно

Украинские пенсионеры могли получать помощь от разных международных организаций. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины сообщили о перечислении дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Перечисление помощи пенсионерам от ВПП: что известно

С апреля 2022 года ВПП предоставила более $500 млн для более 3 млн украинцев. В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3250 грн.

Также пенсионеры не должны получать другие денежные пособия (помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

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Пенсионеры, отвечающие условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3250 грн. Минимальный размер выплаты — 100 грн.

Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация об этих пенсионерах находится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

С августа 2023 года ежемесячно около 400 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, получают выплаты от ВПП. В общей сложности за это время им было перечислено почти 28 млн дол. (приблизительно 1 миллиард грн).

Помощь лицам с инвалидностью от ВПП

6 февраля 2024 года Минсоцполитики сообщило, что теперь дополнительные выплаты смогут получить также лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

ВПП в течение трех месяцев будет оказывать денежную поддержку тем людям, которые:

получают менее 3250 грн соцвыплат от государства;

не получают пособия от других международных организаций;

не получают выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, список определен Министерством реинтеграции).

Схема оказания помощи схожа с выплатой пенсионерам: ВПП будет доплачивать людям сумму, которой не хватает до 3250 грн (но не менее 100 грн).

Выплаты будут начисляться на банковские счета людей или доставляться Укрпочтой. Никаких дополнительных действий для этого делать не нужно.

Предполагается, что эта программа будет действовать не менее трех месяцев подряд. За это время ВПП ООН насчитает около 21 млн дол. США (800 млн. грн) для 310 тыс. украинцев с инвалидностью.

Денежная помощь является одним из многих способов поддержки ВПП украинцев, пострадавших от войны. Кроме этого, раздают продуктовые наборы в регионах, близких к линии фронта, поддерживают безопасное освобождение заминированных сельскохозяйственных угодий в Харьковской области.

Раньше мы рассказывали, какая максимальная пенсия в Украине в 2024 году.

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