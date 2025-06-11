Для тебя Экономия

Доплаты пенсионерам и людям с инвалидностью от ООН продлили: что известно

Богдана Макалюк, журналист сайта 11 июня 2025, 12:00
выплата пенсионерам от КПН
Фото Pixabay

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