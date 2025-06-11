Доплаты пенсионерам и людям с инвалидностью от ООН продлили: что известно

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине продлила срок проекта доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий, до июля 2025 года включительно.

Об этом сообщает Правительственный Портал.

Мы понимаем, что жить на небольшую пенсию, особенно на территориях близких к зоне боевых действий, нелегко, и что дополнительная помощь крайне необходима — сообщила Марианна Ворд, в.и.о. директора ВПП ООН в Украине.

Перечисление помощи пенсионерам от ВПП: что известно

С апреля 2022 года ВПП предоставила более $500 млн для более 3 млн украинцев. В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3250 грн.

Также пенсионеры не должны получать другие денежные пособия (помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Пенсионеры, отвечающие условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3250 грн. Минимальный размер выплаты — 100 грн.

Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация об этих пенсионерах находится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

Кроме лиц, ранее получавших выплаты, право на денежную помощь имеют граждане, не имеющие права на получение пенсии, и взрослые и дети с инвалидностью, при условии соответствия одновременно нескольким критериям.

Помощь лицам с инвалидностью от ВПП

6 февраля 2024 года Минсоцполитики сообщило, что теперь дополнительные выплаты смогут получить также лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Пенсионный фонд объяснил, что выплаты также продлены до июля 2025 года.

ВПП в течение трех месяцев будет оказывать денежную поддержку тем людям, которые:

получают менее 3250 грн соцвыплат от государства;

не получают пособия от других международных организаций;

не получают выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, список определен Министерством реинтеграции).

Схема оказания помощи схожа с выплатой пенсионерам: ВПП будет доплачивать людям сумму, которой не хватает до 3250 грн (но не менее 100 грн).

Выплаты будут начисляться на банковские счета людей или доставляться Укрпочтой. Никаких дополнительных действий для этого делать не нужно.

В Украине планируют запустить новую пенсионную систему с 2026 года: подробнее об этом читай в нашем другом материале.

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