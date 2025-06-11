Доплати пенсіонерам та людям з інвалідністю від ООН продовжено: що відомо

Українські пенсіонери могли отримувати допомогу від різних міжнародних організацій.

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила термін проекту доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до липня 2025 включно.

Про це повідомляє Урядовий Портал.

Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна — повідомила Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.

Перерахування допомоги пенсіонерам від ВПП: що відомо

З квітня 2022 року ВПП надала понад $500 млн для понад 3 млн українців. У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3250 грн.

Також пенсіонери не мали отримувати інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3250 грн. Мінімальний розмір виплати — 100 грн.

Виплати припиняються, якщо порушується хоча б одна з обовʼязкових умов. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про цих пенсіонерів є у базі даних Пенсійного фонду, тому подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми або до Пенсійного фонду не потрібно.

Крім осіб, які вже раніше отримували виплати, право на грошову допомогу мають громадяни, які не мають права на отримання пенсії, та дорослі й діти з інвалідністю, за умови відповідності одночасно кільком критеріям.

Допомога особам з інвалідністю від ВПП

6 лютого 2024 року Мінсоцполітики повідомило, що відтепер додаткові виплати зможуть отримати також особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Пенсійний фонд пояснив, що виплати також продовжено до липня 2025.

ВПП протягом трьох місяців надаватиме грошову підтримку тим людям, які:

отримують менш як 3 250 грн соцвиплат від держави;

не отримують допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати для ВПО (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, список визначений Міністерством реінтеграції).

Схема надання допомоги схожа з виплатою пенсіонерам: ВПП доплачуватиме людям суму, якої не вистачає до 3 250 грн (але не менше 100 грн).

Виплати нараховуватимуться на банківські рахунки людей або ж доставлятимуться Укрпоштою. Жодних додаткових дій для цього робити не потрібно.

В Україні планують запустити нову пенсійну систему з 2026 року: детальніше про це читай в нашому іншому матеріалі.

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