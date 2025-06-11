Для тебе Економія

Доплати пенсіонерам та людям з інвалідністю від ООН продовжено: що відомо

Богдана Макалюк, журналістка сайту 11 Червня 2025, 12:00
виплата пенсіонерам від ВПП
Фото Pixabay

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