Пенсия с 1 мая 2025 года в Украине: кто из украинцев получит больше

Начиная с 1 мая 2025 года, в Украине для отдельных категорий пенсионеров будут автоматически увеличивать пенсии. Речь идет о двух типах доплат: надбавках по возрасту и дополнительной финансовой помощи Всемирной продовольственной программы ООН.

Так какой будет пенсия с 1 мая и кто получит увеличенные суммы — объясняем подробно.

А еще рассказываем, будут ли учитывать при начислении пенсии стаж работы за границей — в этом материале.

У кого и на сколько увеличится пенсия с 1 мая

Перечисленные пенсии с 1 мая получат две группы пожилых людей: те, кто достиг определенного возраста и жители регионов, наиболее пострадавших из-за войны.

Увеличена пенсия с 1 мая: возрастные надбавки

Возрастные надбавки — это доплаты, которые государство дает пенсионерам, когда они достигают 70, 75 или 80 лет. Эти дополнительные деньги должны хотя бы немного облегчить жизнь пожилым людям, у которых с возрастом возрастают расходы на лекарства, медицинское обслуживание и т.д.

Набавку начисляют пенсионерам указанного возраста, если их пенсия меньше 10 340,35 грн.

Соответствующие заявленным требованиям с 1 мая получат следующие доплаты:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет — до 300 грн в месяц;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 и более — до 570 грн.

Доплата будет привычной частью пенсии, пока пенсионеру не исполнится следующий ключевой возраст: 75 или 80 лет.

Обращаться с какими-либо заявлениями в ПФУ не нужно, средства будут начислены автоматически. Если вы подпадаете под указанные условия, перечисленная пенсия после 1 мая поступит на счет или через Укрпочту, если вы получаете ее таким образом.

Повышенная пенсия с 1 мая: помощь от ООН

Помощь от ООН — это средства из фонда международной поддержки, которые выплачиваются не из государственной пенсионной системы. Их предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН в регионах, особенно пострадавших из-за войны.

Помощь могут получить:

пенсионеры;

люди с инвалидностью (в том числе и дети);

те, кто вообще не получает пенсию.

В помощи от ООН есть важное условие: ее дают только в случае, если вы не получаете других доплат, а именно: помощи как ВПЛ или выплаты от других международных организаций.

Размер помощи от ООН легко рассчитать самому — это разница между вашей пенсией (или соцвыплатой) и 3250 грн. Например: если ваша пенсия — 2500 грн, то получите 750 грн доплаты.

На помощь ООН могут рассчитывать жители Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей.

Как и возрастная надбавка, эта оплата начисляется автоматически, заявление на нее подавать не нужно. Пенсионный фонд Украины использует имеющиеся у него данные и сам определяет, кому оказать помощь. Ее выплачивают вместе с основной пенсией.

Можно еще как-то увеличить пенсию с 1 мая

Увеличить пенсию можно только в случае, если вы получаете неправильно начисленную сумму, которая не учитывает весь ваш трудовой стаж или, например, когда-то у вас была высокая зарплата, почему не учтенная при расчете пенсии.

Тогда вы можете обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление на перерасчет пенсии. В таком случае уже придется собрать документы и лично обратиться в отделение ПФУ.

Ранее мы рассказывали, как перечисляется пенсия работающим пенсионерам в 2025 году и кто получит доплаты.

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