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Пенсия с 1 мая 2025 года в Украине: кто из украинцев получит больше

Ольга Петухова, редактор сайта 25 апреля 2025, 12:45
пенсия с 1 мая
Фото Pixabay
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