Пособие по беременности и родам в Дії: как подать заявление

На портале госуслуг Дія появилась новая функция для молодых мам, которая позволяет онлайн оформить как выплаты по беременности и родам, так и пособие по уходу за ребенком до одного года.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Пособие по беременности и родам в Дії: подробности

Чтобы оформить пособие по беременности, необходимо подать соответствующее заявление в Дії. Далее это заявление попадет в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает данные из госреестров. Эта система сформирует решение, после чего в Пенсионном фонде его проверят и одобрят.

В формате офлайн оформить выплаты по беременности и родам можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, Центрах предоставления административных услуг или с помощью уполномоченных лиц территориальных громад.

Не застрахованные в системе общеобязательного государственного соцстрахования женщины будут ежемесячно получать пособие в размере 7 000 грн. Выплаты поступают на Дія.Карту, тратить можно без ограничений.

Пособие по уходу за ребенком до одного года — также 7 000 грн ежемесячно. Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до одного года — 10 500 грн ежемесячно. Выплаты поступают на счет Турбота про дитину, тратить можно на питание, одежду или уход за малышом.

Как подать заявление в Дії на пособие по беременности, родам и уходу за ребенком

Авторизируйся в Дії и заполни первую часть заявления – система проверит наличие прав на выплаты. После проверки на почту придет ссылка на вторую часть заявления. Заполни и подпиши заявление Дія. Підписом в течение 24 часов.

Как отмечают в Дії, выплаты по беременности и родам поступают без ограничений по MCC-кодам. Между тем выплата на первый год жизни ребенка приходит на специальный счет – Турбота про дитину.

Если женщина еще не оформляла пособие по уходу за малышом, она может это сделать при условии, что ребенку еще не исполнилось больше 1 года и 7 месяцев.

Для получения пособия при беременности и родах необходимо иметь еще действующее медицинское заключение о временной нетрудоспособности либо после его закрытия еще не прошло 6 месяцев.

Выплаты смогут получить женщины с паспортом, который есть в Едином государственном демографическом реестре, с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и зарегистрированным местом жительства или фактическим местом жительства, если они имеют статус внутренне перемещенного лица.

Ранее мы рассказывали о выплатах на ребенка до 3-х лет в 2026 году – какие суммы могут получить родители.

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