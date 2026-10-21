Допомога по вагітності та пологах у Дії: як подати заяву

На порталі держпослуг Дія з’явилася нова функція для молодих мам, яка дозволяє онлайн оформити як виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, так і допомогу по догляду за дитиною до одного року.

Про це поінформував прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Допомога по вагітності та пологах у Дії: подробиці

Щоб оформити допомогу у зв’язку з вагітністю, необхідно подати відповідну заяву в Дію. Далі ця заява потрапить до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає дані з держреєстрів. Ця система сформує рішення, після чого у Пенсійному фонді його перевірять та погодять.

У форматі офлайн оформити виплати по вагітності та пологах можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або з допомогою уповноважених осіб територіальних громад.

Не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування жінки щомісяця отримуватимуть допомогу в розмірі 7 000 грн. Виплати надходять на Дія.Картку, витрачати можна без обмежень.

Допомога по догляду за дитиною до одного року — також 7 000 грн щомісяця. Допомога по догляду за дитиною з інвалідністю до одного року — 10 500 грн щомісяця. Виплати надходять на рахунок Турбота про дитину, витрачати можна на харчування, одяг чи догляд за малюком.

Як подати заяву в Дії на допомогу по вагітності, пологах та догляду за дитиною

Авторизуйся в Дії та заповни першу частину заяви — система перевірить наявність прав на виплати. Після перевірки на пошту надійде посилання на другу частину заяви. Заповни і підпиши заяву Дія.Підписом протягом 24 годин.

Як зазначають у Дії, виплати по вагітності та пологах надходять без обмежень за MCC-кодами. Тим часом виплата на перший рік життя дитини приходить на спеціальний рахунок — Турбота про дитину.

Якщо жінка ще не оформлювала допомогу по догляду за малюком, вона може це зробити за умови, що дитині ще не виповнилося більше 1 року і 7 місяців.

Для отримання допомоги при вагітності та пологах необхідно мати ще діючий медичний висновок про тимчасову непрацездатність або після його закриття ще не пройшло 6 місяців.

Виплати зможуть отримати жінки, які мають паспорт, наявний у Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання, якщо мають статус внутрішньо переміщеної особи.

Раніше ми розповідали про виплати на дитину до 3-х років у 2026 році — які суми можуть отримати батьки.

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