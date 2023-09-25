Сексуальное насилие и истязание до смерти: ООН обнародовала результаты расследования преступлений российских оккупантов

Украинцам по собственному опыту известно, как бывает жестоким и беспощадным российский агрессор. Однако, чтобы привлечь его к ответственности, приходится ждать выводов некоторых международных организаций.
Так, сегодня, 25 сентября, председатель Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства о преступлениях россиян в Херсонской области. Об этом рассказывает издание Reuters.
Согласно результатам расследования команды Эрика Мозе, российские оккупанты пытали украинцев настолько жестоко, что некоторые из жертв скончались.
В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводило к смерти жертвы.
В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводило к смерти жертвы.
Также в отчете говорится, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет. Во время пыток их семьи находились в соседних комнатах.
Чаще всего россияне применяли пытки в следственных изоляторах в отношении людей, которых оккупанты обвиняли в том, что они были украинскими информаторами.
Такие результаты расследования комиссия получила после визита в августе и сентябре на территории Херсонской и Запорожской областей, которые под контролем россиян, но позже эти населенные пункты деоккупировали украинские защитники.
Также генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что около 90% украинских военнопленных прошли через пытки. Читай подробнее по ссылке.
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