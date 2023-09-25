Новости

Сексуальное насилие и истязание до смерти: ООН обнародовала результаты расследования преступлений российских оккупантов

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 сентября 2023, 20:00
ООН
Фото: Depositphotos

Больше новостей
Що таке інсульт та як його розпізнати
У тебя есть 4,5 часа! Рассказываем, что такое инсульт, как его распознать и оказать первую помощь
Літературний фестиваль Lviv BookForum: коли та де відбудеться
Дискуссии, ярмарки и известные гости! Во Львове состоится 30-й книжный форум — когда и как попасть
Рецепт суші в домашніх умовах
Порадуй себя и приготовь суши самостоятельно вместе с нами. Держи простенький рецепт роллов
Війна закінчилася б у 2022: Тімоті Снайдер про помилки та майбутнє України
Это новая точка отсчета. Тимоти Снайдер о будущем Украины, эффективности решений и новой фазе деоккупации
Смотреть больше

Материалы по теме

Війна закінчилася б у 2022: Тімоті Снайдер про помилки та майбутнє України
Это новая точка отсчета. Тимоти Снайдер о будущем Украины, эффективности решений и новой фазе деоккупации
гайморит
Не запускай насморк, он может перерасти в гайморит: причины, формы, симптомы и лечение
Сексуальное насилие и истязание до смерти: ООН обнародовала результаты расследования преступлений российских оккупантов
Знакомит далекую Британию с украинской культурой: история талантливой певицы с Черниговской области, которая работает на своем фронте
Павло Корнієнко
Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко

Видео
0:04:33
Павло Корнієнко

Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади
Вместе — до победы Украины! Эмоциональная речь Джастина Трюдо о войне и объемах помощи
Карта бойових дій в Україні сьогодні 25.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 25 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:02
Як відбувається навчання вогнеметників в Україні: тонкощі та враження
От такого оружия трясутся руки! Как учат огнеметчиков в Украине — тонкости работы и впечатления военных
0:06:06
Серж Лифар
Мечтал о Киевской опере даже после того, как приобрел мировую известность! История мастера балета Сержа Лифаря
0:03:39
Кременчук 22.09.23
Как раз лечили ребенка. Последствия ракетного удара по Кременчугу 22 сентября
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Последнее предупреждение для предпринимателей! С 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
0:03:37
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS
Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS
0:05:19
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки
Россияне обстреливают Змеиный управляемыми авиабомбами — что известно
0:07:28
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы
Больше видео
панічна атака
Читать дальше
Не только проблема взрослых! Панические атаки у детей: как распознать и помочь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь