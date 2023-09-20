Террористы не имеют права владеть ядерным оружием! Речь Зеленского на Генассамблее ООН: основные тезисы

19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН в Вашингтоне. Подробнее ознакомиться с главными тезисами речи главы государства ты можешь далее в материале.

Зеленский о ядерном оружии

В ходе своей речи Зеленский напомнил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. И отметил, что тогда в мире решили, что именно России надо передать такие силы.

Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х, — сказал глава государства.

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Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием.

Зеленский о морских портах

В своей речи Президент напомнил иностранным партнерам о блокировании Россией наших черноморских и азовских морских портов с начала полномасштабного вторжения.

Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее (российских — ред.) ракет и беспилотников.

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий.

Россия использует цены на продовольствие как оружие.

Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов, — рассказал Зеленский.

И добавил, что тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе разыгрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера

Президент об электроэнергии

Президент подчеркнул, что Россия неоднократно использовала электроэнергию как оружие. И в мире это видели. Однако по словам Зеленского, нынешняя угроза еще больше.

Россия превращает ядерную энергетику в оружие.

Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией: обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации, — подчеркнул глава государства.

Зеленский о похищенных Россией украинских детях

По словам президента, различные террористические группировки и раньше, к сожалению, похищали детей, но никогда ранее массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня.

Похищенных украинских детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид.

Президент об Украинской формуле мира

По словам Зеленского, сегодня как никогда человечество должно действовать в полной солидарности, чтобы спасти человеческие жизни. Как сдерживается ядерное оружие, так же должен быть сдержан агрессор и все его инструменты и методы войны.

Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова, — отметил президент.

Глава государства в ходе своей речи также напомнил об Украинской формуле мира. Она стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности.

Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что формула мира — это не только о нашей стране.

Более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами, — подчеркнул Президент.

И добавил, что важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде.

Мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас — всех, кто не терпит никакой агрессии, — к совместной подготовке Саммита.

Зеленский о Путине

Глава государства рассказал, что ему известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. И подчеркнул: злу нельзя доверять.

Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто.

В завершение своей речи Владимир Зеленский сказал, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.

Превращение в оружие должно быть сдержанным. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию, — резюмировал Президент.

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