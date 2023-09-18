Многообещающие визиты к партнерам. Владимир Зеленский отправился в США с рабочим визитом

Украинский президент Владимир Зеленский начинает очередной цикл рабочих визитов в страны-партнеры Украины.

Первыми в списке — США. Глава Украины должен прилететь в Нью-Йорк, там он примет участие в заседании Генассамблеи ООН, а в четверг его ожидают в Вашингтоне, где будет выступление в Конгрессе.

Подтверждена и встреча с президентом США Джо Байденом. Чего ждать от этого визита и какие прогнозы — разбираем дальше.

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Что известно о визите Зеленского в США

Известно, что в первый день пребывания в США президент посетит украинских военных, которые сейчас проходят здесь реабилитацию.

19 сентября 2023 года начинается традиционная рабочая неделя для Генассамблеи, куда съедутся лидеры других стран. Выступление Зеленского запланировано на первую половину дня во вторник, 19 сентября. Здесь у него также будут живые встречи с лидерами Польши и Израиля.

В среду, 20 сентября 2023 года, состоится отдельное заседание Совбеза ООН на уровне глав государств посвятят обсуждению последствий войны в Украине.

Известно, что вместо Владимира Путина на мероприятие прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

А вот самый большой вопрос в Белом Доме: успеют ли США в согласованную на четверг, 21 сентября, встречу, принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Atacms. Говорят, что Байден склонен утвердить это решение.

В этот же день Владимир Зеленский ожидаемо выступит перед Конгрессом.

Владимир Зеленский в интервью Скотту Пелли рассказал, что Украине нельзя сейчас останавливать контрнаступление. Детальнее об интервью можешь прочитать в нашем другом материале.

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