Багатонадійні візити до партнерів. Володимир Зеленський вирушив до США з робочим візитом

Український президент Володимир Зеленський починає черговий цикл робочих візитів до країн-партнерів України.

Першими у списку — США. Очільник України має прилетіти до Нью-Йорку, там він візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН, а в четвер його очікують у Вашингтоні, де буде виступ у Конгресі.

Підтверджена і зустріч з президентом США Джо Байденом. Чого чекати від цього візиту та які прогнози — розбираємо далі.

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Що відомо про візит Зеленського у США

Відомо, що у перший день перебування у Сполучених Штатах Америки президент відвідає українських військових, які нині проходять тут реабілітацію.

19 вересня 2023 року розпочинається традиційний робочий тиждень для Генасамблеї, куди з’їдуться лідери інших країн. Виступ Зеленського запланований на першу половину дня у вівторок, 19 вересня. Тут він також матиме живі зустрічі із лідерами Польщі та Ізраїлю.

У середу, 20 вересня 2023, відбудеться окреме засіданні Радбезу ООН на рівні голів держав присвятять обговоренню наслідків війни в Україні.

Відомо, що замість Володимира Путіна на цей захід прибуде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

А ось найбільше запитання у Білому Домі: чи встигнуть США до погодженої на четвер, 21 вересня, зустрічі, ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних ракет Atacms. Подейкують, що Байден схильний затвердити це рішення.

Того ж дня Володимир Зеленський очікувано виступить перед Конгресом.

Володимир Зеленський в інтерв’ю Скотту Пеллі розповів, що Україні не можна зараз зупиняти контрнаступ. Детальніше про інтерв’ю можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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