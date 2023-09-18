Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS: Паузи робити не можна, не можна давати Путіну перепочинку

Українці докладають усіх зусиль, аби вибити російських окупантів з нашої землі. ЗСУ просуваються, хоч і повільніше, ніж того хотілося б Західним партнерам і нам самим.

Та контрнаступ триває, хоч і виборюється важкою ціною. Про виклики для ЗСУ сьогодні, чому не можна зупинятися просто зараз та яка ситуація на фронті, у програмі Скотта Пеллі 60 хвилин телекомпанії СВЅ прокоментував український президент Володимир Зеленський.

Детальніше про цю розмову, розповідаємо тобі далі.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що хоча контрнаступ йде повільно, але українці перехопили ініціативу, зірвали російський наступ та пішли у контратаку.

Разом з тим він наполягає: зупинятися зараз не можна, аби не дати Володимиру Путіну та його військам ні хвилини перепочинку.

— Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території, — додав очільник країни.

Ми цього дуже хочемо — прорвати лінію оборони. Це буде, я в цьому впевнений. Але я не можу про це говорити, бо, скажу відверто, знаю, де саме ми прорвемо цю оборону. Вірю в наших воїнів, що це відбудеться.

Єдине, чого Путін хоче — воювати довго. Окупувати нас, знищити. Він готовий до довгої війни.

Зеленський каже: не можна, аби ми зупинилися так, як це було минулого року, після успіху на Харківському напрямку.

Він каже, що це було через погану погоду, а також тому, що партнери почали розслаблятися й чекати на покращення погодних умов.

Паузи робити не можна. Ні в якому разі не робити заморожених конфліктів. Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед. Ми не повинні давати Путіну перепочинку, — сказав Зеленський.

Разом з тим, президент України додав, що нині на карту поставлено світовий порядок.

— Якщо Україна впаде, що буде через десять років? Просто подумайте про це. Якщо (росіяни — ред.) дійдуть до Польщі, що далі? Третя світова війна?

Ми захищаємо цінності всього світу. І саме український народ платить за це найвищу ціну. Ми дійсно боремося за нашу свободу, ми вмираємо. Ми — не вигадка, ми — не книжка. Ми реально боремося з ядерною державою, яка погрожує знищити світ, — сказав він Скотту Пеллі.

Україна має повне право атакувати територію Росії

Також Верховний Головнокомандувач, відповідаючи на запитання про атаки на РФ, зазначив: Україна не використовує зброю, надану партнерами, для таких атак.

— Росія повинна знати, що де б вона не була, яке б місце вони не використовували для запуску ракет, щоб завдати удару по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця.

Ми відповідаємо їм: “Ваше небо не так добре захищене, як ви думаєте”, — розповів Зеленський.

Також він додав, що Путін свідомо віддає накази бити по цивільних об’єктах українських міст, аби морально зламати нас.

— Цій людині, яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною, — додав президент України.

Такої ж думки про контрнаступ та сили ворога й очільник ГУР України Кирило Буданов. Чи продовжиться контрнаступ восени, читай в іншому матеріалі.

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