Інтерв'ю

Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS: Паузи робити не можна, не можна давати Путіну перепочинку

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 11:12
Зеленський
Фото: Сайт президента України

Більше новин
Модні джинси на сезон осінь-зима 2023: стильні кольори та фасони
Розмаїття у виборі! Модні джинси на осінь та зиму 2023 — добірка актуальних фасонів
Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів
82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки
Рецепт Київської перепічки від Володимира Ярославського
Київська перепічка у тебе вдома — це реально! Рецепт від Володимира Ярославського
Смородина
Обрізка смородини восени: як проводити й коли краще це робити
Дивитись більше

Матеріали по темі

Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів
82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки
Розмитнення авто в Україні 2023: що треба знати про процедуру
Що треба знати про розмитнення авто в Україні: чи є пільги та як це зробити самостійно
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 18 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Сумщина
Бачать з осель, як по них цілять окупанти… Як живуть люди на Сумщині попри щоденні обстріли

Відео
Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів

82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 18 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:55
Сумщина
Бачать з осель, як по них цілять окупанти… Як живуть люди на Сумщині попри щоденні обстріли
0:06:08
ДСНС
Росіяни гатять по рятувальниках, попри конвенції: робота ДСНС під час війни
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Наймолодші рятувальники в регіоні! Історія 19-річних братів-близнюків про службу в ДСНС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:42
Мішель Азанавічус
Зібрав кошти на відбудову, відвідавши будинок в Ірпені! Як французький режисер допомагає Україні
0:03:48
Харківщина
Довелося жити в курнику! Місцеві про життя під обстрілами на Харківщині
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Імовірність вижити — 25%. Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Як відбулося повернення вишок Бойка: спецпризначенець про операцію
Читати далі
Дати їм волю — у Крим брасом попливуть! Інтерв’ю командира Артану про спецоперацію з вишками Бойка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь