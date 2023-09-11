Контрнаступ не зупиниться цієї осені. Наступальні дії продовжаться на всіх напрямках — Буданов

Нині українці посилено працюють над результатами контрнаступу ЗСУ, який уже розпочався. Ніхто не знає, чого очікувати далі: світ прикутий до новин з фронту.

Разом з тим голова української розвідки Кирило Буданов зазначив, що холод та погані погодні умови не стануть перешкодою для просування ЗСУ.

Буданов про контрнаступ

Нині бойовим діям не перешкоджають погані погодні умови. Також голова ГУР додав, що зараз наступ йде на кількох напрямках, хоч і повільніше, ніж всім би цього хотілося.

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— Бойові дії так чи інакше будуть продовжуватися…У нас тут не Африка, і сезон дощів відсутній. Так, є зміни погоди, що цілком зрозуміло, більш негативно впливає, тому що в холоді, мокроті, багнюці воювати важче.

Але подивімося на минулу осінь. Вона зупинила якісь бойові дії з нашого боку чи з боку росіян? Ні, не зупинила. Чому ви думаєте, що в цьому році буде щось інакше? Ні, не буде.

Бойові дії будуть продовжуватися, наступальна операція йтиме на всіх напрямках, — сказав Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

До того ж Буданов додав, що головними проблемами, з якими стикаються українські військові, є не лише величезна концентрація мін, але купа російських дронів-камікадзе.

Які населені пункти ЗСУ звільнили під час літної кампанії контрнаступу, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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