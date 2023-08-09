Ворог ніде не може просунутись! Маляр про те, як насправді слід оцінювати контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ наших військ триває. Військове командування постійно нагадує про важливість зберігання інформаційної тиші. Але все ж є певні критерії, за якими можна оцінювати контрнаступ Збройних сил України.

Детальніше про них розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у прямому ефірі телемарафону Єдині новини.

Критерії для оцінювання контрнаступу ЗСУ

За словами Маляр, нині ми можемо оцінювати наступальні дії, які тривають і на Сході України, і на Півдні, за декількома критеріями.

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Насамперед це те, наскільки знищена техніка й особовий склад ворога. Варто сказати, що росіянам це дуже дорого коштує. Навіть наступальні дії противника на Сході, які нині тривають на декількох напрямках, для нього дуже дорого обходяться. Усе тому, що ворог втрачає там дуже багато особового складу і техніки.

Приміром, за минулий тиждень на Сході та на Півдні було знищено понад триста одиниць ворожої техніки. А до того ще були знищені боєприпаси, пункти управління, пункти компактного скупчення військових.

Тобто, наші військові дуже потужно нищать ворога, і це результат.

Ще одним важливим критерієм є те, чи просунувся ворог за тиждень, скажімо, за вчора і за сьогодні. Ні, не просунувся, — каже Маляр.

Та зауважує, що там, де ворог намагається наступати — він ніде не може просунутись. А йдеться про чотири напрямки на Сході України: Лиманський, Куп’янський, Авдіївський і Мар’їнський.

Де зараз найгарячіші позиції на фронті

Якщо вимірювати по інтенсивності бойових дій, то найгарячіше, найімовірніше, нині на Куп’янську напрямку, — каже Маляр.

Та додає: дійсно, ворог підтягує туди сили, зокрема й з Авдіївського напрямку, де вони просто не можуть просунутися вже понад рік.

Та не лише на Куп’янському. Окупанти підтягують сили й на Бахмутський напрямок. Це пов’язано з тим, що на тій ділянці ми рухаємося в наступі, а ворог не витримує цього просування і мусить там укріплюватись.

На Куп’янському напрямку противник укріплює свої позиції, підводить туди свої війська. Але наші військовослужбовці теж вживають відповідних заходів, щоб здійснювати опір і щоб ворог не пройшов по його напрямку наступу, — запевнила заступниця міністра оборони.

А про ситуацію на фронті 9 серпня ти можеш дізнатися з карти бойових дій.

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