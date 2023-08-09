Війна в Україні

Ворог ніде не може просунутись! Маляр про те, як насправді слід оцінювати контрнаступ ЗСУ

09 Серпня 2023, 13:00
Критерії для оцінювання контрнаступу ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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