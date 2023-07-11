Наступної весни буде ще один контрнаступ? Сергій Притула про звільнення української території та критику влади

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула в інтерв’ю для DW розповів про ситуацію на півдні України, доцільність критики влади під час війни та чому наступного року буде новий контрнаступ. Читай найважливіше з інтерв’ю у нашому матеріалі.

Ситуація на півдні України

Нещодавно Сергій Притула повернувся з поїздки до південних регіонів України. Каже, ситуація жахлива після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Прикро, що раптово згасла увага з боку світової спільноти.

Її відразу перекрили повстанські рухи російських зеків, які йшли на Москву, але потім чомусь передумали. Це виявилося набагато важливішим для великої кількості дослідників та спільнот.

— Вони відставили найбільшу техногенну катастрофу у 21 столітті вбік. А насправді потреби колосальні. Ми на весь світ кричимо: люди, нам потрібні грейдери, трактори, сміттєвози, гідравлічні інструменти для дроблення.

Зараз також дивляться

Яким є контрнаступ та що для нього потрібно

— Контрнаступ важкий. Зважаючи на те, що по тих напрямках, де він відбувається, у росіян було достатньо часу закріпитися, створити дуже серйозні фортифікаційні споруди, зробити кілька ліній оборони, проривати які буде дуже і дуже важко.

Коли я читаю якісь коментарі чи західних експертів, чи диванних аналітиків, яких не влаштовують темпи, від цього дико, — каже Сергій Притула.

Хочеться побажати нашим захисникам максимального успіху в тому, що вони роблять, і сказати, що для більшості з нас неважливий темп, важливо, щоб зберігалися життя наших захисників. А ми чим зможемо, тим будемо підтримувати.

Сергій Притула каже, насамперед для ефективного контрнаступу потрібні артилерійські системи сучасної бронетехніки, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби.

У нас немає навіть паритету з росіянами, які дуже щільно працюють своїми РЕБами, — каже Сергій.

Для посилення ефективності потрібні ракети більшої дальності, наприклад, 300-500 км. Зараз на фронті точково застосовуються дрони на таку відстань. Також бракує сучасної авіації — тих самих F-16. Але Притула сумнівається в тому, чи буде навіть цього достатньо, щоб закінчити військову кампанію цьогоріч.

Критика влади під час війни

— Волонтери підставляють плече державі. Держава не завжди підставляє плече волонтерам. Волонтери, які постійно допомагають армії, збирають гроші на свої картки — ходять під Дамокловим мечем кримінальних справ. Це не нормально для країни в стані війни.

В Україні є сила-силенна волонтерів, які хочуть допомагати, але для цього потрібно, щоб держава не заважала допомагати собі.

На питання, чи доречна навіть конструктивна критика влади під час війни, Сергій Притула відповів так:

Конструктивна критика, після якої можуть бути якісні зміни, навіть під час війни має бути. Головне — добирати слова та правильно формулювати.

Також треба передбачати, як ця критика може вплинути на глобальні процеси як всередині країни, так і зовні. Бо можна докритикуватися до того, що ми залишимося з Росією сам на сам. Надмірна критика може підірвати підтримку західного світу.

Після війни буде такий двіж. Я маю дуже хорошу пам’ять і багато речей просто декому не пробачу, що відбувалося під час війни. Бо це просто верх цинізму, — каже Притула.

— Чи влаштовують мене докладені зусилля президента до формування такої величезної антипутінської коаліції, яку зараз має Україна? Так, мене це влаштовує. Але завжди можна ввімкнути “ось про це не домовилися”, “і цього нема”.

Сергій Притула поки не бачить серйозних “потуг” у напрацюваннях з питання, як Україні повернути близько 8 млн людей з Євросоюзу.

Сергій Притула: наступного року буде новий контрнаступ

— У мене не було жодних очікувань швидкого завершення війни. Стрес, який у мене був, не пов’язаний з розчаруванням. Були деякі “говорящі голови”, які казали, що за два-три тижні наступальний потенціал росіян впаде.

Але це не дорівнює контрнаступу. Тому коли на початку квітня вибили росіян з півночі України, всі подумали, що так і складеться. І почали чекати швидкого завершення війни.

Горизонт планування вже тоді був мінімум квартал вперед. А зараз — мінімум півроку. Я не маю ілюзій щодо того, що відбувається. Це буде важко і, на жаль, може тривати довго.

Західна допомога має стати каталізатором процесів, але на думку Сергія Притули, наступного року навесні розпочнеться ще один контрнаступ. Зараз наші наступальні дії будуть десь до пізньої осені, а потім погодні умови не дадуть змоги робити все повною мірою.

Може бути ще важче, адже росіяни матимуть більше часу на закріплення.

Раніше ми розповідали про історію української ІТ, атаки на російські ресурси та про Перший код.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!