Следующей весной будет еще одно контрнаступление? Сергей Притула об освобождении украинской территории и критике власти

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула в интервью для DW рассказал о ситуации на юге Украины, целесообразности критики власти во время войны и почему в следующем году будет новое контрнаступление. Читай самое важное из интервью в нашем материале.

Ситуация на юге Украины

Недавно Сергей Притула вернулся из поездки в южные регионы Украины. Говорит, ситуация ужасная, после того как россияне взорвали Каховскую ГЭС. Досадно, что внезапно угасло внимание со стороны мирового сообщества.

Его сразу перекрыли повстанческие движения российских зеков, которые шли на Москву, но потом почему-то передумали. Это оказалось более важным для большого количества исследователей и сообществ.

— Они отставили величайшую техногенную катастрофу в 21 веке в сторону. А на самом деле потребности колоссальные. Мы на весь мир кричим, люди, нам нужны грейдеры, тракторы, мусоровозы, гидравлические инструменты для дробления.

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Каким есть контрнаступление и что для него нужно

— Контрнаступление тяжелое. Учитывая, что по тем направлениям, где он происходит, у россиян было достаточно времени закрепиться, создать очень серьезные фортификационные сооружения, сделать несколько линий обороны, прорывать которые будет очень и очень тяжело.

Когда я читаю какие-то комментарии западных экспертов или диванных аналитиков, которых не устраивают темпы, от этого дико становится, — говорит Сергей Притула.

Хочется пожелать нашим защитникам максимального успеха в том, что они делают, и сказать, что для большинства из нас не важен темп, важно чтобы сохранялись жизни наших защитников. А мы, чем сможем, тем будем поддерживать.

Сергей Притула говорит, в первую очередь, для эффективного контрнаступления нужны артиллерийские системы современной бронетехники, противовоздушная оборона, средства радиоэлектронной борьбы.

У нас нет даже паритета с россиянами, которые очень плотно работают своими РЭБами, — говорит Сергей.

Для усиления эффективности требуются ракеты большей дальности, например, 300-500 км. Сейчас на фронте точечно используются дроны на такое расстояние. Также не хватает современной авиации — тех же F-16. Но Притула сомневается, будет ли даже этого достаточно, чтобы закончить военную кампанию в этом году.

Критика власти во время войны

— Волонтеры подставляют плечо государству. Государство не всегда подставляет плечо волонтерам. Волонтеры, которые постоянно помогают армии, собирают деньги на свои карточки — ходят под Дамокловым мечом уголовных дел. Это не нормально для страны в состоянии войны.

В Украине есть уйма волонтеров, которые хотят помогать, но для этого нужно, чтобы государство не мешало помогать себе.

На вопрос, уместна ли даже конструктивная критика власти во время войны, Сергей Притула ответил так:

Конструктивная критика, после которой могут быть качественные изменения, даже во время войны имеет место быть. Главное подбирать слова и правильно формулировать.

Также следует предвидеть, как эта критика может повлиять на глобальные процессы как внутри страны, так и снаружи. Ибо можно докритиковаться до того, что мы останемся с Россией один на один. Чрезмерная критика может подорвать поддержку западного мира.

После войны будет такой движ. У меня очень хорошая память и многие вещи просто некоторым не прощу, что происходило во время войны. Это просто верх цинизма, — говорит Притула.

— Устраивают ли меня приложенные усилия президента к формированию такой огромной антипутинской коалиции, какая сейчас есть у Украины? Да, меня это устраивает. Но всегда можно включить “вот об этом не договорились”, “и этого нет”.

Сергей Притула пока не видит серьезных “потуг” в наработках по вопросу как Украине вернуть около 8 млн человек из Евросоюза.

Сергей Притула: в следующем году будет новое контрнаступление

— У меня не было никаких ожиданий быстрого завершения войны. Стресс, который у меня был, не связан с разочарованием. Были некоторые “говорящие головы”, которые рассказывали, что через две-три недели наступательный потенциал россиян упадет.

Но это не равно контрнаступлению. Поэтому когда в начале апреля выбили россиян с севера Украины, все подумали, что так и сложится. И стали ждать быстрого завершения войны.

Горизонт планирования уже тогда был минимум квартал вперед. А сейчас — минимум полгода. У меня нет иллюзий относительно того, что происходит. Это будет тяжело и, к сожалению, может продолжаться долго.

Западная помощь должна стать катализатором процессов, но, по мнению Сергея Притулы, в следующем году весной начнется еще одно контрнаступление. Сейчас наши наступательные действия будут где-нибудь до поздней осени, а затем погодные условия не позволят делать все в полной мере.

Может быть еще труднее, ведь у россиян будет больше времени на закрепление.

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