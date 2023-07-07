Сейчас у нас полноценная кибервойна. Об истории украинской ІТ, атаках на российские ресурсы и о Первом коде — интервью с Владиславом Савченко

Как и присуще каждым геополитическим катастрофам, российско-украинская война в полномасштабной фазе принесла украинцам много изменений. Понятно, что катализатором стали большие потери военных и гражданских, разрушения инфраструктуры и тотальное изменение вектора культурного развития.

Изменения коснулись всех сфер жизнедеятельности. Будем ли мы говорить о культурном, политическом или любом другом фронте? Нет, потому что главный фронт страны находится под плотным огнем на линии столкновения.

Но что стоит за физическим фронтом? За культурной деятельностью или другим занятием во время войны? Мы знаем немало о волонтерах, бизнесах и организациях. Но до сих пор в тени освещения остается украинское киберпространство.

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Как Украина ведет кибервойну, почему так важно говорить об этих людях и о чем первый в стране фильм о развитии украинского ІТ — обо всем этом редакция Вікна-новини пообщалась с ІТ-предпринимателем, реформатором и продюсером фильма Первый код Владиславом Савченко.

Как идея для ролика в YouTube переросла в фильм уровня Голливуда

Владислав Савченко является продюсером фильма Первый код, рассказывающий о развитии украинской ІТ-сферы с начала независимости Украины и по сей день.

Первый код уже представлен на закрытом предпоказе в Украине, был в Польше и планирует покорить Лондон, Сан-Франциско и весь мир!

— Владислав, начнем с общего. Расскажите о главной идее фильма Первый код.

— Идея заключалась в том, чтобы собрать в одном месте всю историю украинского ІТ, потому что у нас нет какого-либо центра информации или общей статьи о развитии этой сферы в нашей стране. Поэтому мы захотели создать такой проект, который бы рассказывал обо всех болях и победах нашей индустрии.

Первоначальная идея была — рассказать историю.

Владислав Савченко говорит: съёмки интервью начали ещё в ноябре 2021 года. После 24 февраля 2022 года проект приостановился, а его актуальность приобрела новые формы.

— К моменту начала полномасштабного вторжения мы находились на экваторе производства. В конце концов я решил продолжить проект, но делать его уже на другом уровне.

И это невероятно актуально. Когда партнеры из западных компаний отказывались с нами сотрудничать или предпочли бы донатить, но не доверять нам свои дела — важно было показать, что, несмотря ни на что, мы продолжаем работать, — отмечает Владислав.

Сейчас у нас есть полноценная кибервойна, война роботов. Нельзя разделять её от физической войны, потому что это также безопасность граждан.

От дронов и других видов оружия до цифровых данных украинцев в сети — со всем этим мы работаем сейчас.

Также продюсер и ІТ-шник говорит, что в фильме команда решила осветить начало полномасштабного вторжения для работников в сфере кибербезопасности. А главное: подчеркнуть, что украинская ІТ-индустрия делалась не благодаря, а вопреки.

Фильм также является продуктом, который доказывает: Украина очень технологичное государство, с инженерными умами. Мы проходили множество катаклизмов, кризисов и нестабильностей. Но каждый раз украинские ІТ-компании решали разрастаться и искать новые знания.

— Как результат — после просмотра зрители увлечены, они признаются, что вдохновились Первым кодом и хотят создавать что-то свое при всех сложностях.

Не обошлось и без курьезов, возникших во время съемки и монтирования фильма, признается Владислав Савченко. Например, из-за одного из таких, команда использовала монтаж экрана в экране.

Я превратился в какого-то кинонаркомана, потому что постоянно хотел сделать ещё и ещё лучше.

В то же время фильм действительно стоит внимания — не только из-за сложного жанра докудрамы, исторической основы и героев. Музыку к фильму написали группа TVORCHI. По словам продюсера, этот саунд идеально подошел под тему ленты.

Первый код на больших экранах страны покажут осенью. На его производство Владислав Савченко потратил $500 тыс.

После предпоказа фильма в Украине команда Первого кода при поддержке художников под руководством Андрея Ковтуна открыла в Киеве мурал, посвященный фильму.

Как полномасштабная война изменила киберсферу Украины

В первые дни широкомасштабной войны Владислав Савченко не знал, что делать дальше. Он руководил десятью проектами, а боевые действия и ракетные обстрелы по всей территории страны поставили на стоп ІТ-сферу.

За два года до этого, в 2020 году, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил: “Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту назвать какие-то реальные кейсы киберугроз мало кто может”.

— Владислав, что изменилось? Что с этим тезисом не так?

— Все изменилось, на самом деле. Как раз главный месседж нашего фильма в том, что кибербезопасность — это главный тренд в мире. А во время войны страна очень нуждается в специалистах этой сферы.

Элементарно, кибератака может угрожать целому миру. Потому что когда ты “подхватил” вирус на телефон, ты потеряешь часть своих данных, купишь новый гаджет. Целью кибервойны является захват личных данных всех граждан страны.

Сейчас разработки ІТ-ишников реально помогают выгонять оккупантов из нашей земли. К примеру, чат-боты в Telegram, с помощью которых гражданские жители могли посылать информацию о передвижении или локации вражеских войск и оружия, а ВСУ — эффективно истреблять россиян.

Мы точно знаем, что для россиян было важно захватить данные всех проживающих в Украине людей. Особенно тех, кто проживает на временно оккупированной части.

Они использовали только открытые источники — социальные сети, например. Но все эти проверки — это ручной труд, проверка каждого аккаунта. В украинские регистры им так и не удалось попасть, — рассказывает Владислав Савченко.

— Зато россияне о своей кибербезопасности как-то не сильно заботились. Мы в их базы смогли зайти. Вообще, что интересно, так это мотивация людей здесь и там работать на кибервойне.

Потому что в России люди получают за это много денег, но как такового результата мы не видим. А у нас это волонтеры. И говорится о тысячах людей на самом деле.

Вместе с тем полномасштабная война заставила специалистов из разных сфер покинуть страну и уехать за границу.

— Как вы считаете, как правильно возвращать наших специалистов домой?

— Две вещи: реформы в государстве — ибо те, кто уехал в Европу, уже знают, что такое чистота, безопасность, отношение государства и служащих к людям или бизнесу — и победа на фронте. Совершенно нормально, что люди боятся за свою жизнь.

Нам просто нельзя терять связь с ними.

Численность населения напрямую влияет на развитие страны и её обороноспособность

Но это уже задача государственных и исполнительных органов. Мы видим, что многие уже возвращаются в Украину.

Что делают кибервойска во время полномасштабной войны

Волонтеры, которые принимали или принимают участие в кибервойне, также ограничивают себя дополнительными договоренностями и контрактами.

Например, подписывая контракт о сотрудничестве с ВСУ, одним из возможных пунктов может быть согласование на невыезд из страны на несколько лет после окончания войны, обязательным является пункт о неразглашении этой работы.

— Можете рассказать о случаях, что делали украинские кибервойска для того, чтобы победить врага?

— В конце концов здесь главная функция — не навреди. То есть говорить можно, но так, чтобы это не повлияло на ситуацию сейчас. Но таких кейсов просто тысячи: от легких до сверхсложных. К примеру, наши разработчики делали программы-антивирусы и бросали их в российские чаты.

Россияне загружали, не подозревая, что давали нам доступ к финансовой банковской системе РФ. Или по тому же алгоритму на девайсах россиян выскакивали сообщения о войне в Украине.

В начале нам казалось, что от войны в Украине россиян могут отвлечь их внутренние проблемы: например, устроить сбой в работе системы банков.

Вместе с тем, наше Министерство цифровой трансформации проводило множество разговоров с киберкомпаниями других стран, объясняя ситуацию. Поэтому большинство таких ушло с рынка РФ, словно забрав перед нами забор защиты их систем, который разрабатывали иностранцы.

Задач с положительным для нас результатом — десятки тысяч. Конечно, были всевозможные хайповые кейсы, когда ломали российские сайты и писали там Слава Украине или о направлении российского корабля.

С точки зрения эффективности, это не имело никакого смысла. Но вот боевой дух однозначно поднимало.

Владислав Савченко признает: даже такие случаи приносили эффективность, поднимали настроение людей, тогда как никогда нуждавшихся в поддержке.

А ещё говорит, что следует говорить иностранцам о достижениях украинского народа, среди прочего — и об ІТ.

— Пора разрушать стереотипы, будто украинцы живут чуть ли не в палатках. Украинская Grammarly обучает американцев лексически правильным конструкциям английского языка, — заключает ІТ-предприниматель и продюсер фильма Первый код Владислав Савченко.

Детальнее обо всех этапах съемки Первого кода, какие курьезы постигли команду, о планах на второй фильм и испытании украинской ІТ-сферы событиями нашей истории, можешь узнать из записи интервью.

О работе в ІТ-сфере во время войны и реальных задачах для специалистов, мы рассказывали в нашем другом материале.

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