Интервью
Эксклюзив

Сейчас у нас полноценная кибервойна. Об истории украинской ІТ, атаках на российские ресурсы и о Первом коде — интервью с Владиславом Савченко

Виктория Мельник, редактор сайта 07 июля 2023, 19:00
Владислав Савченко

Эксклюзивы
молочница
Не закрывай глаза на молочницу! Читай, почему она тебя не отпускает и можно ли расстаться с кандидозом навсегда
Львов
Выбиты стекла, кровь и груда металлолома на месте дома. Репортаж с места происшествия во Львове 6 июля
ANDRUX
Равные права — это не разделение тортика! Певец ANDRUX искренне о собственном каминг-ауте, ЛГБТ+ сообществе и мифах о нем
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Смотреть больше

Больше новостей
Погода в Україні на вихідні 8 та 9 липня 2023
И ливень, и жара? Прогноз погоды в Украине на выходные по регионам: 8 и 9 июля
Як подбати про себе, поки близька людина на війні
Не позволяй тревоге завладеть тобой — как родным военных заботиться о своем психическом состоянии
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Вкус детства с приятными воспоминаниями! Рецепт тертого пирога, который готовила почти каждая мама
Батьки виснажені, емоційне вигорання
Я вот-вот взорвусь! Как не срываться на ребенка, когда очень хочется
Смотреть больше

Материалы по теме

Як подбати про себе, поки близька людина на війні
Не позволяй тревоге завладеть тобой — как родным военных заботиться о своем психическом состоянии
Батьки виснажені, емоційне вигорання
Я вот-вот взорвусь! Как не срываться на ребенка, когда очень хочется
ООН
Очередная неутешительная отметка. ООН определила, что за 500 дней в Украине погибло больше гражданских, чем за восемь лет войны
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом

Видео
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня

Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Защищено: (Не) доверять на 100%! Сможет ли искусственный интеллект заменить юристов и их работу
0:03:23
Музей у Бучі
Дети разрисовали гильзы россиян. В Буче открывается музей памяти оккупации
Карта бойових дій в Україні
Вместо детского санатория — военная база на 800 окупантов: карта боевых действий в Украине 7 июля в режиме онлайн
0:02:26
Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорожская гимназия превратилась в руины… Дети даже не успели там поучиться после нового ремонта
0:04:51
Херсонщина
Херсонская область сейчас: люди возвращаются в село, которое разрушено на 95%, и как регион оправляется после подрыва Каховской ГЭС
ціна на пальне і воду
Чтобы не возлагать на людей лишнее бремя: Денис Шмыгаль о повышении цен на воду и горючее
0:04:21
Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Помогли более 3,5 тыс. переселенцам! Истории спасения людей, живущих в приюте Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Чтобы не допустить продвижение ВСУ, враг обстреливает мирное население: карта боевых действий в Украине 6 июля в режиме онлайн
0:06:08
Чернигов
Город постал из разрушения! Как отстраивается Чернигов и откуда привлекут средства
Больше видео
Дізналася про повернення коханого з полону вже на кордоні
Читать дальше
Любимый дома! Судьбоносный звонок военного, которого вернули из плена, застал Марию на границе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь