Специалисты по IT уже не нужны? Что делать во время рабочего кризиса

Из-за большого количества специалистов и экономических факторов сейчас сфера IT испытывает кризис, поэтому специалистам в этой области найти работу становится все сложнее.

Можно заметить, что рекрутеры все меньше посылают заявки с предложением работы, а то и вовсе перестают это делать. IT-рынок стал очень перенасыщенным, поэтому активность поиска работы переместилась на плечи кандидатов.

Рекрутеры IT-компаний рассказали, что делать во время рабочего кризиса и как адаптироваться к требованиям нового рынка труда и что делать при поиске работы.

Сейчас также смотрят

Что происходит с рынком труда в сфере ІТ

Основная причина уменьшения количества вакансий в том, что американские и европейские работодатели перестали нанимать украинских специалистов. На это повлиял ряд причин.

Прежде всего, это вопрос безопасности данных, то есть если территория будет оккупирована, то они могут оказаться у врага.

Весомым фактором также были обстрелы энергетической инфраструктуры осенью. Работодатели понимали, что работники могут находиться без света и связи, поэтому не знали, насколько это надежно.

И третья причина – это мобилизация в армию, ведь стран,а на территории которой идет война, может мобилизировать сотрудника. Тогда работа отойдет на второй план.

Поэтому рынок труда немного замер и начал восстанавливаться только летом, но с определенными условиями. Сейчас открывают вакансии только для тех, кто находится в условно безопасных регионах или имеет право уехать за границу. В то же время специалистов из областей, где проходят военные действия, клиенты обходят стороной.

Так как рынок очень перенасыщен, вся активность по поиску работы переместилась на плечи кандидата.

Поэтому ситуация с поиском работы в сфере ІТ несколько изменилась. Рекрутерам стало работать лучше, чем до войны, потому что из-за высокого спроса уже наоборот специалисты ищут все возможные вакансии и отправляют письма из резюме.

К тому же требований к потенциальным работникам стало больше, потому что работодателю уже есть из кого выбирать, также участились и отказы в трудоустройстве.

Труднее всего сейчас найти работу джунам и свитчерам, ведь из-за активной рекламы IT-школ у многих сложилась иллюзия, что это очень легкая сфера. То есть, количество желающих работать увеличивается, а вакансии уменьшаются, особенно во время войны.

Сложно также таким специалистам, как сеньорам, ведь с точки зрения экономии компании часто не берут специалистов столь высокого уровня.

В состоянии паники при поиске работы кандидаты сами уменьшают стоимость своей желанной зарплаты.

Как говорится в опросе DOU, половина украинских айтишников, которые ищут работу, готовы снизить свои зарплатные ожидания. На более высокую зарплату рассчитывают только 44% специалистов в Украине и 56% за границей.

Как искать работу в IT во время войны

IT-рекрутер Мария Самойлюк отмечает, что нынешний кризис на рынке труда – самый большой за последнее десятилетие, даже дольше. Однако найти работу можно, ведь не все работодатели ограничили свои вакансии.

Что нужно делать в первую очередь:

Проверять разные ресурсы для поиска работы – не только сайты, но и специализированные Telegram-каналы, где такие вакансии публикуют чаще.

Следует более тщательно готовиться к собеседованию: изучать, чем занимается компания – потенциальный работодатель.

IT-специалистам нужно активнее вести LinkedIn: писать, добавлять в друзья рекрутеров и сообщить миру, что ты в поиске работы.

Разработчики сами могут писать рекрутерам или посылали резюме для базы, даже если нет открытой вакансии.

Важный пункт в поиске работы – качественно составленное резюме. Чем больше опишешь свой опыт, работал (-а) ли с подобными проектами, тем выше шансы попасть на собеседование.

Если ты претендуешь на работу в зарубежных компаниях, то следует убедиться, что твое резюме на английском языке составлено без ошибок и проверить его на наличие личной информации. Обычно компанию не интересует, сколько тебе лет или есть у тебя дети.

Но с какими бы трудностями при трудоустройстве ни сталкивались специалисты по ІТ, зарплаты там все равно остаются самыми высокими. Ранее Вікна рассказывали, какие зарплаты сейчас у ІТ специалистов во время войны.