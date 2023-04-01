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Специалисты по IT уже не нужны? Что делать во время рабочего кризиса

Богдана Савчук 01 апреля 2023, 20:00
робоча криза в IT сфері
Фото: Pexels

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