Специалисты по IT уже не нужны? Что делать во время рабочего кризиса

Из-за большого количества специалистов и экономических факторов сейчас сфера IT испытывает кризис, поэтому специалистам в этой области найти работу становится все сложнее.
Можно заметить, что рекрутеры все меньше посылают заявки с предложением работы, а то и вовсе перестают это делать. IT-рынок стал очень перенасыщенным, поэтому активность поиска работы переместилась на плечи кандидатов.
Рекрутеры IT-компаний рассказали, что делать во время рабочего кризиса и как адаптироваться к требованиям нового рынка труда и что делать при поиске работы.
Основная причина уменьшения количества вакансий в том, что американские и европейские работодатели перестали нанимать украинских специалистов. На это повлиял ряд причин.
Поэтому рынок труда немного замер и начал восстанавливаться только летом, но с определенными условиями. Сейчас открывают вакансии только для тех, кто находится в условно безопасных регионах или имеет право уехать за границу. В то же время специалистов из областей, где проходят военные действия, клиенты обходят стороной.
Так как рынок очень перенасыщен, вся активность по поиску работы переместилась на плечи кандидата.
Так как рынок очень перенасыщен, вся активность по поиску работы переместилась на плечи кандидата.
Поэтому ситуация с поиском работы в сфере ІТ несколько изменилась. Рекрутерам стало работать лучше, чем до войны, потому что из-за высокого спроса уже наоборот специалисты ищут все возможные вакансии и отправляют письма из резюме.
К тому же требований к потенциальным работникам стало больше, потому что работодателю уже есть из кого выбирать, также участились и отказы в трудоустройстве.
Труднее всего сейчас найти работу джунам и свитчерам, ведь из-за активной рекламы IT-школ у многих сложилась иллюзия, что это очень легкая сфера. То есть, количество желающих работать увеличивается, а вакансии уменьшаются, особенно во время войны.
Сложно также таким специалистам, как сеньорам, ведь с точки зрения экономии компании часто не берут специалистов столь высокого уровня.
В состоянии паники при поиске работы кандидаты сами уменьшают стоимость своей желанной зарплаты.
В состоянии паники при поиске работы кандидаты сами уменьшают стоимость своей желанной зарплаты.
Как говорится в опросе DOU, половина украинских айтишников, которые ищут работу, готовы снизить свои зарплатные ожидания. На более высокую зарплату рассчитывают только 44% специалистов в Украине и 56% за границей.
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IT-рекрутер Мария Самойлюк отмечает, что нынешний кризис на рынке труда – самый большой за последнее десятилетие, даже дольше. Однако найти работу можно, ведь не все работодатели ограничили свои вакансии.
Что нужно делать в первую очередь:
Если ты претендуешь на работу в зарубежных компаниях, то следует убедиться, что твое резюме на английском языке составлено без ошибок и проверить его на наличие личной информации. Обычно компанию не интересует, сколько тебе лет или есть у тебя дети.
Но с какими бы трудностями при трудоустройстве ни сталкивались специалисты по ІТ, зарплаты там все равно остаются самыми высокими. Ранее Вікна рассказывали, какие зарплаты сейчас у ІТ специалистов во время войны.