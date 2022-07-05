Зарплата в IT во время войны: сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине

IT-направление давно является одним из наиболее оплачиваемых на рынке труда. Специалисты этой сферы высоко ценятся как на мировой, так и на украинской площадке.
Спрос на IT-специалистов разных уровней с каждым днем растет все больше, ведь люди постепенно переносят свою деятельность в онлайн.
Социальное исследование DOV показало, как изменилась зарплата IT-разработчиков с начала войны.
На удивление, спрос на IT-специалистов во время войны даже увеличился. Соответственно, уровень заработной платы вырос.
В июне средняя зарплата составила $3400 по сравнению с $3300 в декабре 2021 года.
В июне средняя зарплата составила $3400 по сравнению с $3300 в декабре 2021 года.
Это касается зарплаты специалистов уровня Senior и работников, имеющих практический опыт более шести лет.
Новичкам, только пришедшим в индустрию и работающим до полугода, платили даже меньше, чем в декабре 2021 года. Также именно новички и интерны находились в группе риска потерять работу после полномасштабного вторжения.
Для новичков и интернов уменьшилось количество проектов на 20%, а 22% специалистов потеряли место работы. Сейчас в поиске находятся 18% новичков.
Однако среди Middle и Senior тоже есть определенный процент потерявших работу.
Остались без работы только 4% опрошенных специалистов данного уровня. Часть из них уже нашла новое место, соответственно, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков.
Несмотря на небольшую статистику людей, которые потеряли работу (что нормально в кризисный период), наблюдается общая тенденция повышения зарплат в IT-отрасли. В частности, для следующих должностей:
Фото:Pexels
Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в некоторых городах уровень зарплаты все же упал.
В частности, это города-миллионники, наиболее пострадавшие от российской агрессии. В Киеве и Днепре заработок упал на $200, в Одессе — на $300, а в Харькове — на $420.
Уровень доходов вырос или остался неизменным на Западе Украины. Гораздо больше стали получать украинские IT-специалисты, выехавшие за границу: в Польшу, Португалию, Испанию.
У них средняя зарплата — $4100 по сравнению с $3400 среди всех разработчиков в Украине.
Если тебя мотивируют такие цифры и есть желание зарабатывать удаленно с любой точки мира, то у тебя есть возможность стать частью IT-сообщества. В Украине запускают бесплатное IT-образование. Узнай, как туда попасть.