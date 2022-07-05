Зарплата в IT во время войны: сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине

IT-направление давно является одним из наиболее оплачиваемых на рынке труда. Специалисты этой сферы высоко ценятся как на мировой, так и на украинской площадке.

Спрос на IT-специалистов разных уровней с каждым днем растет все больше, ведь люди постепенно переносят свою деятельность в онлайн.

Социальное исследование DOV показало, как изменилась зарплата IT-разработчиков с начала войны.

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Какие зарплаты в IT во время войны

На удивление, спрос на IT-специалистов во время войны даже увеличился. Соответственно, уровень заработной платы вырос.

В июне средняя зарплата составила $3400 по сравнению с $3300 в декабре 2021 года.

Это касается зарплаты специалистов уровня Senior и работников, имеющих практический опыт более шести лет.

Новичкам, только пришедшим в индустрию и работающим до полугода, платили даже меньше, чем в декабре 2021 года. Также именно новички и интерны находились в группе риска потерять работу после полномасштабного вторжения.

Кто потерял работу в IT?

Для новичков и интернов уменьшилось количество проектов на 20%, а 22% специалистов потеряли место работы. Сейчас в поиске находятся 18% новичков.

Однако среди Middle и Senior тоже есть определенный процент потерявших работу.

Остались без работы только 4% опрошенных специалистов данного уровня. Часть из них уже нашла новое место, соответственно, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков.

На каких вакансиях платят больше

Несмотря на небольшую статистику людей, которые потеряли работу (что нормально в кризисный период), наблюдается общая тенденция повышения зарплат в IT-отрасли. В частности, для следующих должностей:

System Architect — средняя зарплата $6600, что на $400 больше по сравнению с 2021 годом.

— средняя зарплата $6600, что на $400 больше по сравнению с 2021 годом. Team/Technical Lead и Senior SE — общая заработная плата выросла на $200. Таким образом, Team/Technical lead зарабатывает $5200, а Senior SE — $4700.

и — общая заработная плата выросла на $200. Таким образом, Team/Technical lead зарабатывает $5200, а Senior SE — $4700. Middle SE — зарплата повысилась на $100, суммарно он получает $2600.

— зарплата повысилась на $100, суммарно он получает $2600. Junior SE и Intern/Trainee SE — на $50 больше. Теперь Junior SE получает $950, а Intern/Trainee SE — $450

Зависит ли заработная плата от региона?

Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в некоторых городах уровень зарплаты все же упал.

В частности, это города-миллионники, наиболее пострадавшие от российской агрессии. В Киеве и Днепре заработок упал на $200, в Одессе — на $300, а в Харькове — на $420.

Уровень доходов вырос или остался неизменным на Западе Украины. Гораздо больше стали получать украинские IT-специалисты, выехавшие за границу: в Польшу, Португалию, Испанию.

У них средняя зарплата — $4100 по сравнению с $3400 среди всех разработчиков в Украине.

Если тебя мотивируют такие цифры и есть желание зарабатывать удаленно с любой точки мира, то у тебя есть возможность стать частью IT-сообщества. В Украине запускают бесплатное IT-образование. Узнай, как туда попасть.