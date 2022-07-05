Твоя работа

Зарплата в IT во время войны: сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине

Вероника Кононенко, практикантка сайта 05 июля 2022, 19:00
зарплата в IT
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса
Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
Як британець-волонтер евакуював людей із Лисичанська
“Лисичанск — Бахмут — дорога в ад”: как волонтер-британец Дейв стал эвакуационным водителем
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?
Як британець-волонтер евакуював людей із Лисичанська
“Лисичанск — Бахмут — дорога в ад”: как волонтер-британец Дейв стал эвакуационным водителем
Масований обстріл Слов'янська 5 липня
Оккупанты снова осуществили массовые обстрелы Славянска: рассказываем, что известно

Видео
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса

Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
Масований обстріл Слов'янська 5 липня
Оккупанты снова осуществили массовые обстрелы Славянска: рассказываем, что известно
Втеча з Маріуполя історія Анастасії, якій вдалося
Моего отца закрыли в клетке и держали четыре часа — история Анастасии, котрой удалось выехать из Мариуполя через Крым
0:00:45
Робота РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики
В Генштабе показали работу РСЗО HIMARS — рассказываем, что это за оружие
0:12:09
Курт Волкер розповів, чому ленд-ліз довго йде
Мощное западное вооружение поможет освободить територии — Курт Волкер о поставках оружия в Украину
Ранкові обстріли України 5 липня
Неспокойные ночь и утро: взрывы в Николаеве, Шостке и Днепропетровской области
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июля
0:04:22
TeleHelp Украина
Поддержка всего мира: студенты Стэнфордского университета основали для украинцев проект TeleHelp Украина
0:22:07
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Начнут протестовать и покидать войска – военный эксперт Анатолий Кравчук об угрозе со стороны Беларуси
0:17:53
План відбудови України
Восстановление Украины в руках Европы: как выглядит конкретный план и какие приоритеты
Больше видео
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Читать дальше
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь