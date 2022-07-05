Зарплата в IT під час війни: скільки заробляють IT-спеціалісти в Україні

IT-напрям уже давно є одним із найбільш оплачуваних на ринку праці. Спеціалісти цієї сфери дуже цінуються як на світовому, так і на українському майданчику.
Попит на IT-спеціалістів різних рівнів з кожним днем росте дедалі більше, адже люди поступово переносять свою діяльність в онлайн.
Соціальне дослідження DOV показало, як змінилася зарплатня IT-розробників від початку війни.
На диво, попит на IT спеціалістів під час війни навіть збільшився. Відповідно, рівень заробітної плати зріс.
У червні цьогоріч середня зарплата становила $3400 проти $3300 у грудні 2021 року.
У червні цьогоріч середня зарплата становила $3400 проти $3300 у грудні 2021 року.
Це стосується зарплати спеціалістів рівня Senior та працівників, які мають практичний досвід понад шість років.
Новачкам, які тільки прийшли в індустрію і працюють до півроку, платили дещо менше, ніж у грудні 2021 року. Також саме новачки та інтерни були у групі ризику втратити роботу після повномасштабного вторгнення.
Для новачків та інтернів кількість проектів зменшилася на 20%, а 22% таких спеціалістів втратили місце роботи. Зараз роботу шукають 18% новачків.
Однак серед Middle та Senior теж є певний відсоток тих, хто втратив роботу.
Залишились без роботи лише 4% опитаних спеціалістів такого рівня. Частина з них уже знайшла нове місце, тож у пошуку зараз перебувають тільки 2% розробників.
Попри невелику статистику людей, які втратили роботу (що нормально в кризовий період), помітна тенденція на підвищення зарплат в IT-галузі. Зокрема, для таких посад:
Фото: Pexels
Через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України у деяких містах рівень зарплати все-таки впав.
Зокрема, це міста-мільйонники, які найбільше постраждали від російської агресії. У Києві та Дніпрі заробіток впав на $200, в Одесі — на $300, у Харкові — на $420.
Рівень доходів зріс або залишився незмінним на Заході України. А набагато більше почали отримувати українські IT-спеціалісти, які виїхали за кордон: в Польщу, Португалію, Іспанію.
У них середня зарплата — $4100 проти $3400 серед усіх розробників в Україні.
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