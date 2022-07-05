Зарплата в IT під час війни: скільки заробляють IT-спеціалісти в Україні

IT-напрям уже давно є одним із найбільш оплачуваних на ринку праці. Спеціалісти цієї сфери дуже цінуються як на світовому, так і на українському майданчику.

Попит на IT-спеціалістів різних рівнів з кожним днем росте дедалі більше, адже люди поступово переносять свою діяльність в онлайн.

Соціальне дослідження DOV показало, як змінилася зарплатня IT-розробників від початку війни.

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Які зарплати в IT під час війни

На диво, попит на IT спеціалістів під час війни навіть збільшився. Відповідно, рівень заробітної плати зріс.

У червні цьогоріч середня зарплата становила $3400 проти $3300 у грудні 2021 року.

Це стосується зарплати спеціалістів рівня Senior та працівників, які мають практичний досвід понад шість років.

Новачкам, які тільки прийшли в індустрію і працюють до півроку, платили дещо менше, ніж у грудні 2021 року. Також саме новачки та інтерни були у групі ризику втратити роботу після повномасштабного вторгнення.

Хто втратив роботу в IT?

Для новачків та інтернів кількість проектів зменшилася на 20%, а 22% таких спеціалістів втратили місце роботи. Зараз роботу шукають 18% новачків.

Однак серед Middle та Senior теж є певний відсоток тих, хто втратив роботу.

Залишились без роботи лише 4% опитаних спеціалістів такого рівня. Частина з них уже знайшла нове місце, тож у пошуку зараз перебувають тільки 2% розробників.

На яких вакансіях платять більше

Попри невелику статистику людей, які втратили роботу (що нормально в кризовий період), помітна тенденція на підвищення зарплат в IT-галузі. Зокрема, для таких посад:

System Architect — середня зарплата $6600, що на $400 більше проти 2021 року.

— середня зарплата $6600, що на $400 більше проти 2021 року. Team/Technical lead та Senior SE — загальна заробітна плата зросла на $200. Відповідно Team/Technical lead заробляє $5200, а Senior SE — $4700.

та — загальна заробітна плата зросла на $200. Відповідно Team/Technical lead заробляє $5200, а Senior SE — $4700. Middle SE — зарплата підвищилася на $100, тож сумарно він отримує $2600.

— зарплата підвищилася на $100, тож сумарно він отримує $2600. Junior SE та Intern/Trainee SE — на $50 більше. Тепер Junior SE отримує $950, а Intern/Trainee SE $450.

Чи залежить заробітна плата від регіону?

Через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України у деяких містах рівень зарплати все-таки впав.

Зокрема, це міста-мільйонники, які найбільше постраждали від російської агресії. У Києві та Дніпрі заробіток впав на $200, в Одесі — на $300, у Харкові — на $420.

Рівень доходів зріс або залишився незмінним на Заході України. А набагато більше почали отримувати українські IT-спеціалісти, які виїхали за кордон: в Польщу, Португалію, Іспанію.

У них середня зарплата — $4100 проти $3400 серед усіх розробників в Україні.

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