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Давно хотів опанувати комп’ютерну справу? Саме час! В Україні запускають безоплатну IT-освіту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Червня 2022, 08:00
Безкоштовна IT-освіта в Україні - новий проект від Мінцифри
Фото: Unsplash

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