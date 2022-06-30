Давно хотів опанувати комп’ютерну справу? Саме час! В Україні запускають безоплатну IT-освіту

Україна — сучасна та розвинена країна, наші IT-компанії вважають одними з кращих у світі, тож це треба підтримувати та розвивати. У Мінцифрі повідомили про запуск проекту IT Generation, завдяки якому українці матимуть змогу здобути безоплатну та якісну ІТ-освіту.

Це важливий проект для економіки країни. Він реалізовуватиметься у кілька етапів:

у липні буде оголошений набір шкіл на програму;

у серпні українці зможуть подати заявку на програму та розпочати навчання.

Під час проекту можна буде опанувати будь-який з 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.

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Подати заявку на навчання зможуть громадяни України від 21 до 60 років, які не мають формальної освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ.

У Мінцифрі кажуть, що пілот ІT Generation ляже в основу національного проекту і дасть можливість 60 тис. українцям опанувати нову професію в IT. Дізнатися більше про проект можна за посиланням.

Нині українцям важко знайти роботу. Раніше ми розповідали, які вакансії найзатребуваніші в Києві.

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