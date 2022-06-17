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Ринок праці: яких працівників у Києві потребують та скільки заплатять за твій фах

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 17 Червня 2022, 07:00
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Фото: Unsplash

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