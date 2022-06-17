Ринок праці: яких працівників у Києві потребують та скільки заплатять за твій фах

Війна сколихнула в Україні хвилю безробіття, побільшало людей, які тимчасово втратили свою роботу.

За статистикою, в центрі зайнятості Києва в середньому реєструють 270 безробітних. Адже на ринку праці значно збільшилася конкуренція.

Тепер на одне робоче місце в Києві претендують не дві-три людини, а десятеро, подекуди й більше, це залежить від виду діяльності.

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Однак знайти роботу все ж більш ніж реально, адже якщо в одних вакансіях потреба майже зникла, то в інших — навпаки зросла.

Найбільш затребувані вакансії

Як свідчить практика, найбільш потрібні сьогодні у роботодавців Києва:

медсестри, вчителі, лікарі, фармацевти, слюсарі-сантехніки, двірники, електромонтери, продавці-консультанти, інженери

Найскладніше сьогодні працевлаштуватися на такі вакансії:

бухгалтерам, менеджерам різних спеціалізацій, водіям, продавцям, комірникам, керівникам, адміністраторам, кухарям, економістам, касирам

А яка середня зарплата й хто отримує найбільше?

Попри війну середній рівень заробітної плати підвищився з 9 700 гривень до 11 300 гривень.

Однак варто не забувати, що ціни в Україні теж дещо піднялися, особливо на паливо.

Найоплачуванішими пропозиціями від роботодавців наразі є вакансії у сфері IT та технологій.

інженери з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівці з розробки комп’ютерних програм, кодувальники, тестувальники отримуватимуть 110 000 гривень,

інженер-програміст – 55 000 гривень.

парамедик отримує 32 000 гривень,

начальник підрозділу 29 000 гривень,

начальник фінансового відділу та контролера якості — 23 000 гривень,

начальник дільниці 22 500 гривень,

аудитор 21 000 гривень,

перекладач 20 300 гривень.

Якщо ж тобі не вдається знайти роботу, яка буде тобі до душі та до снаги, то можеш оформити статус безробітного.

Як і де оформити статус безробітного та оформити соціальні виплати в умовах війни ми вже розповідали у нашому матеріалі.

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