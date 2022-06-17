Ринок праці: яких працівників у Києві потребують та скільки заплатять за твій фах

Війна сколихнула в Україні хвилю безробіття, побільшало людей, які тимчасово втратили свою роботу.
За статистикою, в центрі зайнятості Києва в середньому реєструють 270 безробітних. Адже на ринку праці значно збільшилася конкуренція.
Тепер на одне робоче місце в Києві претендують не дві-три людини, а десятеро, подекуди й більше, це залежить від виду діяльності.
Однак знайти роботу все ж більш ніж реально, адже якщо в одних вакансіях потреба майже зникла, то в інших — навпаки зросла.
Як свідчить практика, найбільш потрібні сьогодні у роботодавців Києва:
Попри війну середній рівень заробітної плати підвищився з 9 700 гривень до 11 300 гривень.
Однак варто не забувати, що ціни в Україні теж дещо піднялися, особливо на паливо.
Найоплачуванішими пропозиціями від роботодавців наразі є вакансії у сфері IT та технологій.
Найоплачуванішими пропозиціями від роботодавців наразі є вакансії у сфері IT та технологій.
Якщо ж тобі не вдається знайти роботу, яка буде тобі до душі та до снаги, то можеш оформити статус безробітного.
Як і де оформити статус безробітного та оформити соціальні виплати в умовах війни ми вже розповідали у нашому матеріалі.
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