Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Кожен у своєму житті стикався з проблемою написання резюме. Більшість людей не знають, що розповісти, щоб їх узяли на роботу.

Ще років 20 тому методика написання резюме відрізнялася від сучасної. Люди робили акценти на фотографію, освіту, особисті якості.

Зараз це все відходить на задній план.

HR-спеціалістка Людмила Довгоброд розповіла правила вдалого резюме.

Резюме

Людмила каже, що рекрутер (людина, яка шукає працівників — ред.) має відповісти на кожен відгук на вакансію. Якщо це велика компанія, рекрутер може переглядати до 400 резюме на день.

Тож він має 10–15 секунд, щоб зрозуміти, підходиш ти йому чи ні.

Резюме має бути індивідуальне під кожну вакансію. Не можна написати універсальне резюме для всіх вакансій.

Навички, які ти вказуєш, мають відповідати запиту. Не варто зазначати своє хобі, хіба що в тому разі, якщо воно допомагає розвиватися в обраній спеціальності.

Лайфхак: Використовуй у резюме слова з оголошення, тоді ти покажеш рекрутеру, що ви одне одного розумієте.

Твоє резюме не має бути занадто довгим. В ідеалі має поміститися на одну сторінку формату А4. У ньому потрібно вказати останні три місця роботи або ж ті, які найбільше пов’язані з новою спеціальністю.

Це дуже економить час, і рекрутери це цінують.

Якщо ти претендуєш на творчу посаду, то резюме має бути креативним, але водночас містити основну інформацію про тебе, останні проекти й досягнення.

Якщо ж у тебе немає досвіду роботи, ти можеш вказати про свою волонтерську діяльність або іншу, яка розкриє тебе як особистість.

Супровідний лист

Часто ми бачимо в оголошеннях, що разом з резюме просять надіслати супровідний лист. Інколи люди губляться і не знають, що треба писати. Проте цьому листу теж треба приділити увагу.

Лист може стати ключовим моментом для приймання на роботу.

— На початковому етапі рекрутери не звертають на нього уваги, але обов’язково вивчають його, обираючи між фінальними конкурентами, — розповідає Людмила.

Вклади сенс у цей лист, розкажи про себе і чим ти можеш бути корисним. Запевни, що ти готовий(-а) розв’язувати проблеми компанії, витрачати свій час на навчання тощо.

— Одна людина, яка претендувала на посаду керівника, у своєму листі описала перші три місяці своєї роботи.

Я тоді зрозуміла, що візьму саме її, адже ті цілі й завдання, які я хотіла їй поставити, вона сама зробила.

Соціальні мережі

Не варто забувати, що нині соціальні мережі теж є свого роду резюме.

Якщо твою кандидатуру ухвалили, рекрутер може почати шукати про тебе більше інформації у соціальних мережах.

Він дуже розчарується, якщо написані тобою слова не відповідатимуть дійсності.

За словами Людмили, найкраще резюме було б таким:

три ключові досягнення, які важливі для посади;

або ж три останні місця роботи;

коротко про твої переваги, чому саме ти;

одна сторінка, не більше;

маєш десять секунд, щоб зацікавити;

індивідуальне, відображає тебе як особистість.

За умов карантину більшість компаній перейшли на дистанційну роботу. Тому хочемо нагадати, що раніше ми розповідали про те, як продуктивно працювати вдома. Там ми залишили кілька порад від нашої редакції.