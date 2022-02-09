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Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Лютого 2022, 13:00
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Фото: Pexels

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