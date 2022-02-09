Несколько простых правил — и тебя возьмут на работу. Рассказываем, как написать удачное резюме

Каждый в своей жизни сталкивался с проблемой написания резюме. Большинство людей не знают, что рассказать, чтобы их взяли на работу.

Еще лет 20 назад методика написания резюме отличалась от современной. Люди делали акцент на фотографию, образование, личностные качества.

Сейчас это все уходит на задний план.

HR-специалист Людмила Довгоброд рассказала о правилах удачного резюме.

Резюме

Людмила говорит, что рекрутер (человек, ищущий работников — ред.) должен ответить на каждый отзыв на вакансию. Если это крупная компания, то рекрутер может просматривать до 400 резюме в день.

Поэтому у него имеется 10–15 секунд, чтобы понять, подходишь ты ему или нет.

Резюме должно быть индивидуальным под каждую вакансию. Нельзя написать универсальное резюме для всех вакансий.

Навыки, которые ты указываешь, должны соответствовать запросу. Не стоит указывать свое хобби, разве что в том случае, если оно помогает тебе развиваться в данной специальности.

Лайфхак: Используй в резюме слова из объявления, тогда ты покажешь рекрутеру, что вы друг друга понимаете.

Твое резюме не должно быть слишком длинным. Идеально, если поместится на одну страницу формата А4. В нем необходимо указать последние три места работы либо те, которые наиболее близки к твоей новой специальности.

Это очень экономит время, и рекрутеры это ценят.

Если ты претендуешь на творческую должность, то резюме должно быть креативным, но в месте с тем содержать основную информацию о тебе, последних проектах и ​​достижениях.

На творческую должность, оно должно выделяться, но сохранить основную информацию, проект и достижения.

Если же у тебя нет опыта работы, ты можешь указать свою волонтерскую деятельность или другую, раскрывающую тебя как личность.

Сопроводительное письмо

Часто мы видим в объявлениях, что вместе с резюме просят отправить и сопроводительное письмо. Иногда люди теряются и не знают, что нужно писать. Однако этому письму тоже нужно уделить внимание.

Письмо может стать ключевым моментом при приеме на работу.

— На начальном этапе рекрутеры не обращают на него внимания, но обязательно изучают его, делая выбор между финальными конкурентами, — говорит Людмила.

Вложи смысл в это письмо, расскажи о себе и чем ты можешь помочь. Покажи, что ты готов(а) решать проблемы компании, тратить свое время на обучение и т.д.

— Один человек, претендовавший на должность руководителя, в своем письме описал первые три месяца своей работы.

Я тогда поняла, что возьму именно его, ведь цели и задачи, которые я хотела поставить, он сам сделал.

Социальные сети

Не стоит забывать, что сейчас социальные сети тоже являются своего рода резюме.

Если тебя приняли, рекрутер может начать искать больше информации в социальных сетях.

Он очень разочаруется, если написанные тобой слова не будут соответствовать действительности.

По словам Людмилы, лучшее резюме было бы таким:

три ключевых достижения, которые важны для должности;

либо три последних места работы;

коротко о твоих преимуществах, почему именно ты;

одна страница, не более;

у тебя есть десять секунд, чтобы заинтересовать;

индивидуальное, отображает тебя как личность.

Во время карантина большинство компаний перешли на дистанционную работу. Поэтому хотим напомнить, что ранее мы рассказывали о том, как продуктивно работать дома. Там мы оставили несколько советов от нашей редакции.