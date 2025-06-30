Документи на авто без черг: як Дія спрощує заміну техпаспорта

Українські водії можуть радіти: з 30 червня 2025 року в застосунку Дія з’явився новий сервіс, що дозволяє швидко й без зайвого клопоту замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Більше ніяких поїздок у Сервісний центр МВС та черг — усе можна зробити онлайн, не виходячи з дому.

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск цієї послуги, яка значно спрощує процедуру.

Новий документ можна отримати в один клік, а потім він приїде до тебе кур’єром або чекатиме на відділенні Укрпошти.

У яких випадках можна замінити техпаспорт через Дію?

Цей зручний сервіс стане у пригоді, якщо ти:

змінив (ла) свої особисті дані (наприклад, прізвище);

втратив (ла) або пошкодили старий документ;

отримав (ла) новий номерний знак для свого автомобіля;

хочеш змінити формат техпаспорта — з пластикового на цифровий або навпаки.

Важливо пам’ятати: якщо зміни стосуються технічних характеристик твого авто (наприклад, об’єм двигуна, тип пального чи колір), то для заміни техпаспорта доведеться особисто відвідати Сервісний центр МВС.

Як скористатися новою послугою?

Процес заміни техпаспорта в Дії максимально простий:

Відкрий застосунок Дія і перейди до розділу Сервіси. Обери пункт Водієві, а потім — Заміна техпаспорта. Заповни електронну заяву, уважно перевіряючи всі введені дані. Вибери, як ти хочеш отримати новий документ від Укрпошти — кур’єром або на відділенні. Оплати послугу протягом 24 годин. Чекай на повідомлення від Укрпошти про доставлення твого нового техпаспорта.

Запуск цієї послуги є ще одним кроком до цифровізації державних сервісів.

Якщо ти плануєш зняти реєстрацію місця проживання, дізнайся, які кроки потрібно виконати згідно з новими правилами та як подати відповідне сповіщення.

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