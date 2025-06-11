Жодних сюрпризів: Дія надсилатиме сповіщення, якщо тебе випишуть з житла

Фото Pexels Україна відома своїми цифровими надбаннями та полегшенням бюрократичних тяганин завдяки роботі порталу Дія. Відтепер про зняття з місця проживання ти зможеш дізнаватися зі сповіщень у Дії. Як Дія повідомлятиме про зняття з місця проживання, розповідаємо далі у матеріалі. Місце проживання у Дії: що відомо Мінцифри повідомило, що відтепер вони запускають push-сповіщення в застосунку Дія.Тобто українці, яких власник (-ця) житла виписав (-ла) з оселі, отримуватимуть про це повідомлення. Нагадаємо, що раніше про це повідомляли фізичними листами на скриньку. Такі листи губилися, або людина забувала перевіряти скриньку, тож могла навіть не знати про те, що в неї більше немає місця реєстрації. Тепер, коли власник випише тебе з квартири, Дія одразу надішле push-сповіщення. Читати на тему Як переоформити машину через Дію: що для цього треба та на які авто поширюється можливість Розповідаємо, як можна переоформити авто онлайн. Що треба, щоб приходили сповіщення про виписку з житла Щоб отримувати сповіщення, треба: авторизуватись у Дії; мати верифіковану картку платника податків; надати відомості про себе та РНОКПП в Реєстр територіальної громади, їх актуалізувати можна також у Дії. А ось як прописати дитину у квартирі через Дію, ми писали в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Дія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter