Жодних сюрпризів: Дія надсилатиме сповіщення, якщо тебе випишуть з житла

Україна відома своїми цифровими надбаннями та полегшенням бюрократичних тяганин завдяки роботі порталу Дія. Відтепер про зняття з місця проживання ти зможеш дізнаватися зі сповіщень у Дії.

Як Дія повідомлятиме про зняття з місця проживання, розповідаємо далі у матеріалі.

Місце проживання у Дії: що відомо

Мінцифри повідомило, що відтепер вони запускають push-сповіщення в застосунку Дія.

Тобто українці, яких власник (-ця) житла виписав (-ла) з оселі, отримуватимуть про це повідомлення.

Нагадаємо, що раніше про це повідомляли фізичними листами на скриньку. Такі листи губилися, або людина забувала перевіряти скриньку, тож могла навіть не знати про те, що в неї більше немає місця реєстрації.

Тепер, коли власник випише тебе з квартири, Дія одразу надішле push-сповіщення.

Що треба, щоб приходили сповіщення про виписку з житла

Щоб отримувати сповіщення, треба:

авторизуватись у Дії;

мати верифіковану картку платника податків;

надати відомості про себе та РНОКПП в Реєстр територіальної громади, їх актуалізувати можна також у Дії.

А ось як прописати дитину у квартирі через Дію, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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