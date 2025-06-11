Никаких сюрпризов: Дія будет слать уведомления, если тебя выпишут из жилья

Украина известна своими цифровыми достояниями и облегчением бюрократических волокит благодаря работе портала Дія. Теперь о снятии с места жительства ты сможешь узнавать из уведомлений в Дії.

Как Дія будет сообщать о снятии с места жительства, рассказываем далее в материале.

Место жительства в Дії: что известно

Минцифры сообщило, что теперь они запускают push-уведомления в приложении Дія.

То есть украинцы, которых собственник жилья выписал из дома, будут получать об этом сообщение.

Напомним, что ранее об этом сообщали физическими письмами на ящик. Такие письма терялись, или человек забывал проверять ящик, так что мог даже не знать, что у него больше нет места регистрации.

Теперь, когда владелец выпишет тебя из квартиры, Дія сразу пришлет push-уведомление.

Что нужно, чтобы приходили уведомления о выписке из жилья

Чтобы получать уведомления, нужно:

авторизоваться в Дії;

иметь верифицированную карточку налогоплательщика;

предоставить сведения о себе и РНОКПП в Реестр территориального общества, их актуализировать можно также в Дії.

А вот как прописать ребенка в квартире через Дію, мы писали в нашем другом материале.

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