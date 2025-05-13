Как прописать ребенка через Дію: пошаговая инструкция для родителей

Во время полномасштабного вторжения вопрос жилья и всего, что оно тянет за собой, отошел на задний план. В то же время, украинская цифровая инфраструктура рассчитана на то, что решать любые дела, связанные с документами, можно быстро и удобно по телефону.

В частности, речь идет о Дії. Как прописать ребенка через Дію и какие документы нужны для этого — рассказываем дальше в материале.

Как прописать ребенка через Дію: пошаговая инструкция

Зарегистрировать место жительства ребенка можно через приложение Дія. Прописать ребенка можно только по месту жительства хотя бы одного из родителей.

Также важно помнить, что жилье, в котором прописывают ребенка, не может быть в ипотеке.

Чтобы прописать ребенка через Дію, необходимо выполнить несколько шагов в приложении.

В приложении Дія перейдите в меню Услуги. Выбери Местожительство и нажми Начать. Выполни следующие шаги: загрузи свидетельство о рождении ребенка, или введи его номер и серию, выбери адрес объекта, в котором ты хочешь прописать ребенка. Нажми Свое (если это жилье твое), или В жилище другого владельца — соответственно. Введи свои личные данные: телефонный номер и активную почту. Если жилье принадлежит другому человеку, запроси данные владельца объекта через QR-код или по ссылке. Владелец жилья должен подтвердить запрос в действии в течение 24 часов. Подпиши заявление через Дію.Підпис.

В приложении можешь оплатить административный сбор с помощью Google Pay или Apple Pay, или по данным банковской карты. В течение суток ожидай на почте письмо с уведомлением об изменении места регистрации ребенка.

Теперь через Дію можно также купить и продать автомобиль. Как купить и продать автомобиль через Дію, мы рассказывали в другом материале.

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