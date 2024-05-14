Купить и продать авто можно будет через Дію! Как воспользоваться услугой — инструкция

В приложении Дія уже заработали новые услуги — покупка и продажа авто за 15 минут, а также растаможка и переоформление автомобиля. Как продать авто в Дія — читай в нашем материале.

Растаможка и переоформление автомобиля в Дія: что известно

Услуга купли и продажи авто в Дія работает с 19 декабря. Многие украинцы уже удачно воспользовались такими возможностями. За 15 минут можно купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Сервис перерегистрации авто тестировали осенью, тогда Михаил Фёдоров рассказал, что во время бета-тестирования перерегистрировали 61 авто. Новая услуга доступна для легковых авто, мотоциклов и мопедов.

Сейчас также смотрят

Поэтому грузовой и пассажирский транспорт оформлять нужно будет по-прежнему. Кроме того, есть возможность доставки документов, покупки авто из других регионов, получение номерных знаков и документов Укрпочтой.

Министр МВД Украины Игорь Клименко добавил, что услуга разрабатывалась вместе с Министерством цифровой трансформации. Новый сервис способствует избеганию коррупции и препятствует деятельности перекупщиков.

Воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продают автомобиль впервые за год. Все, что нужно — начать покупку/продажу в приложении, следовать подсказкам Дія и подписать договор электронной подписью, — сказал Клименко.

Как продать авто через Дію — инструкция

Авторизуйся в приложении Дія. Нажми Сервисы, выбери в меню услугу Продать транспортное средство. Можно также нажать в меню техпаспорта Продать автомобиль. Приложение может выдать отказ в онлайн-продаже, если в этом году ты уже продавал (-а) авто. В таком случае следует обратиться в сервисный центр МВД, перерегистрировать авто и заплатить налоги. Выбери из списка транспортное средство для продажи. Согласись с условиями и предоставь необходимые гарантии. Укажи договорную стоимость авто. Внеси данные о себе и ознакомься с договором. Поделиться с проектом договора с Покупателем можно с помощью QR-кода или ссылки.

Чтобы купить авто в Дія, покупатель должен получить договор купли-продажи — он приходит в приложение автоматически после подписания соглашения. Затем нужно выбрать номерной знак или оставить старый. Далее — выбор техпаспорта (только цифровой или физический и цифровой). В самом конце покупатель платит сервисный сбор и подписывает документы с помощью Дія. Підпис.

Стоимость регистрации авто составляет ориентировочно 862 грн, электрокара — 700 грн, без учета стоимости доставки номеров. Проверка договора длится до пяти рабочих дней. После проверки документов МВД продавец и покупатель подписывают сформированный договор в Дія.

Ранее мы рассказывали, какие условия єОселя для военнослужащих.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.