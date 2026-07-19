Поздравления с Днем металлурга в стихах и прозе

День металлурга или День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в 2026 году отмечается 19 июля, а традиционно — в третье воскресенье июля. Открыл празднование третий президент Украины Виктор Ющенко.

Сегодня День металлурга празднуют не так широко, как раньше. А зря: ведь профессия металлурга важна, а работа этих специалистов необходима для Украины. Металлургом называют работника металлургической отрасли, связанный с добычей руды, литье металла и проектированием различных процессов и изделий.

Поздравление с Днем металлурга в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем металлурга! Пусть жизнь идет так же слаженно, как автоматизированный процесс на производстве, а счастье льется рекой, словно при литье изделий. Чтобы стальная воля не помешала испытывать теплые чувства, а в доме всегда царил достаток!

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С Днем металлурга! Желаю безумного счастья, горячей любви, крепкого здоровья и много хороших моментов в жизни. Достижений в работе и легкого труда без затрат здоровья. Пусть профессия доставляет удовольствие и прибыль!

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Поздравляю с праздником тех, кто никогда не боится тяжелого труда и горячего металла! С профессиональным праздником, металлурги! Пусть ваша сила никогда не заканчивается, а металл подвергался легко!

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С днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пусть горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепнет!

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В День металлурга хочу пожелать здоровье стального и железного успеха. Пусть сопровождает успех на работе, пусть мир и благополучие властвует в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

Поздравления с Днем металлурга в стихах

В честь металлургов не дают салют.

Они с салютом каждый день живут,

Когда литейную сталь в опоки льют,

Металл для нашей жизни создают.

Работа ваша и опасна, и тяжела.

Среди ада, пара, грохота она.

Гордится металлургами страна

И воздает им почести сполна.

***

Я металлурга поздравляю,

Желаю счастья и тепла

И в этот день тебе желаю,

Чтобы судьба твоя, как сад, цвела!

Да будет все у металлурга

В праздник, будни, и всегда!

Пусть висит над твоим домом

Твоя счастливая звезда!

***

Металлург – звучит красиво,

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи

Многие профессии.

Вы – надежда в любое время дня и ночи.

Счастье в День металлургии, не знайте ни минуты регрессии!

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