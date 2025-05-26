Я труда не боюсь. История Люды, которая 9 лет работает металлургом

Все больше женщин по всей Украине овладевают мужскими профессиями, будь то горные или металлургические. В Днепре, на одном из самых мощных предприятий, они работают на уровне с мужчинами и руководят производством и техникой.

Говорят, ничего сложного нет, а вот осознание того, что они квалифицированно и качественно помогают, пока мужчины в армии есть.

Людмила уже девять лет работает на предприятии, начинала сортировщицей, а впоследствии решили учиться и сейчас руководит участком. О ее истории рассказываем дальше.

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— Я уверенный в себе человек. Я труда не боюсь. Я умею найти общий язык с людьми, общаюсь, поэтому я не боялась, — говорит Людмила, в подчинении которой полтора десятка рабочих.

В этом цехе производят оси, на которых потом устанавливают железнодорожные колеса. Их используют десятки железных дорог по всей Европе. Работают женщины наравне с мужчинами. Работа не тяжелая, потому что на участке все автоматизировано.

Людмила — мастер смены, ее обязанность не только давать задачи, но и контролировать результат.

— Мне очень нравится, что у нас на участке автоматизировано все. Современные станки, на которых можно приготовить разные детали, — делится женщина впечатлениями от работы.

Сейчас на предприятии, как и в других стратегических отраслях, очень не хватает рабочих рук. Поэтому на замену мужчинам, защищающим государство, стали женщины. Они больше всего вовлечены в отдел технического контроля.

— Это мастера смен, которые руководят этим непростым производством. Не хватает сейчас рабочих рук. Мужчины защищают нашу страну в рядах Вооруженных сил Украины, и женщины положили себе на плечи эту ношу, — рассказывает директор Сергей Костенко.

К примеру, в цехе производства колесных пар 30% работников женщины. Аналогичная тенденция по всей компании. Сейчас, говорят специалисты, значительный дефицит операторов автоматизированных станков.

Здесь готовы научить даже тех, кто никогда в жизни не работал в металлургии. Главное, уверяет Людмила, желание.

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