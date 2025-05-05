Вышла за пределы собственного комфорта. Как украинки учатся на монтажниц СЭС

В Виннице женщины начали устанавливать солнечные батареи. Многие сотрудники местной энергетической компании отправились защищать Украину от оккупантов, поэтому здесь была ощутимая нехватка кадров. Уже год женщины осваивают непростую для себя профессию — монтажниц солнечных панелей. Работа сложная, прежде всего, физически, панели нужно устанавливать на высоте. Как украинки становятся монтажницами солнечных электростанций: истории Анна, Оксана и Алина — первые выпускницы школы монтажниц солнечных станций. Учебный курс был организован более года назад Винницкой энергетической компанией Профавтоматика. Во время войны с предприятия было мобилизовано более 50 мужчин, а кому-то нужно было работать! Теперь их работу выполняют женщины.— Панель весит около 27 кг, но поскольку мы девушки, то в основном работаем парами. Есть вещи, которые женщинам делать очень сложно, и я даже не знаю, сколько нужно учиться и какая физическая подготовка нужна, чтобы делать то, что делают наши мужчины, — говорит монтажница солнечных электростанций Анна Мовчановская. До работы в энергетической компании все женщины имели профессии, далекие от солнечных электростанций. Алина работала в сфере логистики, а потом решила выйти за рамки своей зоны комфорта. Для меня это что-то новое. Я нисколько не жалею, что приехала сюда. Обучение длилось две недели. А потом нас отправили на стажировку. Оксана — мать четверых детей. Раньше она работала в офисе. Но она тоже хотела перемен. Поэтому откликнулась на анкету и пошла осваивать новую профессию. Она уже полгода устанавливает солнечные станции. Читать по теме Когда самолет садится — задерживаю дыхание: история украинки, которая работает с МиГ-29 Невероятная история украинки, от бдительности которой зависят удачные полеты! Сейчас работаю над большим проектом возле Киева, ставим станцию на 500 кВт. Женщины показывают систему безопасности, без которой не имеют права вылезать на крыши. За три года войны предприятие по производству и поставке электротехники перешло и на изготовление милитари-продукции. Это паверы для войск, дополнительные модули питания, поисковые прожекторы. Также специалисты проектируют и монтируют сетевые, гибридные и автономные солнечные станции. Для этого в прошлом году запустили проект по обучению женщин-монтажниц. Сейчас уже задумываются о масштабировании проекта, чтобы женщины могли участвовать в создании СЭС. Сертификаты монтировщиц СЭС уже получили 40 женщин. Многие из них остались работать в компании. Учебные курсы для женщин в отношении “мужских” профессий открывают в центрах занятости. Там учат верстальщиц, водителей, электросварщиц. Вікна продолжают серию публикаций в рамках спецпроекта Невидимі жінки. В нем ты найдешь истории украинок, чей труд часто остается в тени — они работают в шахтах, на авиапредприятиях, в разработке БпЛА, реабилитационных центрах или логистических хабах. Рассказываем о героинях нашего времени в тылу. Раньше мы рассказывали о первой машинистке метро в Украине.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Жизненные истории, Невидимі жінки Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter