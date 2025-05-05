Вышла за пределы собственного комфорта. Как украинки учатся на монтажниц СЭС

В Виннице женщины начали устанавливать солнечные батареи. Многие сотрудники местной энергетической компании отправились защищать Украину от оккупантов, поэтому здесь была ощутимая нехватка кадров.

Уже год женщины осваивают непростую для себя профессию — монтажниц солнечных панелей. Работа сложная, прежде всего, физически, панели нужно устанавливать на высоте.

Как украинки становятся монтажницами солнечных электростанций: истории

Анна, Оксана и Алина — первые выпускницы школы монтажниц солнечных станций. Учебный курс был организован более года назад Винницкой энергетической компанией Профавтоматика. Во время войны с предприятия было мобилизовано более 50 мужчин, а кому-то нужно было работать! Теперь их работу выполняют женщины.

— Панель весит около 27 кг, но поскольку мы девушки, то в основном работаем парами. Есть вещи, которые женщинам делать очень сложно, и я даже не знаю, сколько нужно учиться и какая физическая подготовка нужна, чтобы делать то, что делают наши мужчины, — говорит монтажница солнечных электростанций Анна Мовчановская.

До работы в энергетической компании все женщины имели профессии, далекие от солнечных электростанций. Алина работала в сфере логистики, а потом решила выйти за рамки своей зоны комфорта.

Для меня это что-то новое. Я нисколько не жалею, что приехала сюда. Обучение длилось две недели. А потом нас отправили на стажировку.

Оксана — мать четверых детей. Раньше она работала в офисе. Но она тоже хотела перемен. Поэтому откликнулась на анкету и пошла осваивать новую профессию. Она уже полгода устанавливает солнечные станции.

Сейчас работаю над большим проектом возле Киева, ставим станцию ​​на 500 кВт.

Женщины показывают систему безопасности, без которой не имеют права вылезать на крыши. За три года войны предприятие по производству и поставке электротехники перешло и на изготовление милитари-продукции. Это паверы для войск, дополнительные модули питания, поисковые прожекторы.

Также специалисты проектируют и монтируют сетевые, гибридные и автономные солнечные станции. Для этого в прошлом году запустили проект по обучению женщин-монтажниц. Сейчас уже задумываются о масштабировании проекта, чтобы женщины могли участвовать в создании СЭС.

Сертификаты монтировщиц СЭС уже получили 40 женщин. Многие из них остались работать в компании. Учебные курсы для женщин в отношении “мужских” профессий открывают в центрах занятости. Там учат верстальщиц, водителей, электросварщиц.

Вікна продолжают серию публикаций в рамках спецпроекта Невидимі жінки. В нем ты найдешь истории украинок, чей труд часто остается в тени — они работают в шахтах, на авиапредприятиях, в разработке БпЛА, реабилитационных центрах или логистических хабах. Рассказываем о героинях нашего времени в тылу.

Раньше мы рассказывали о первой машинистке метро в Украине.

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