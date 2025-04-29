Сейчас или никогда. Как Анастасия стала первой машинисткой метро в Украине

26-летняя Анастасия Мазуркова — машинистка харьковского метрополитена. Анастасия представляет новую волну женщин, которые овладели профессиями, ранее считавшимися сугубо мужскими. Она стала первой женщиной в Украине, которая официально управляет поездами метро.

Первая машинистка метро в Украине: история Анастасии

Станция метро Салтовская. Анастасия заступает на смену. Следующие восемь часов она будет перевозить пассажиров из северной части города в центральную, и обратно. Девушка стала первой, кто овладел профессией машинистки электропоезда.

Я думаю, что такие женщины всегда были, просто те, которые хотели заниматься этими профессиями. А сейчас время предоставило им наконец возможность. И, возможно, другие женщины, которые хотели и сомневались, увидят, что это реально.

Выпускница Харьковской политехники начала работу в харьковском метро в 2020 году. Сначала проверяла поезда, которые прибывали на конечную станцию, управляла движением поездов. Но когда началась полномасштабная война, все поезда остановились. Метро стало укрытием для десятков тысяч людей.

Уже в первый день полномасштабной войны российские войска стояли на окружной, в 2 километрах от Салтовки. Россияне обстреливали жилые дома из всего имеющегося оружия. Люди перебрались жить в метро. Анастасия с коллегами заботилась о людях, их быте и питании.

В мае 2022 года метро заработало снова. Анастасия вспоминает, что это было как праздник.

В первые дни машинисты одевали белые рубашки. Для людей в такие трудные времена очень важно какое-то возвращение к нормальности, привычной рутине. А метрополитен — важная часть города, транспортная артерия.

С первого дня работы в метро Анастасия мечтала управлять поездами. Поэтому, когда увидела объявление о наборе на курсы машинистов, решила попробовать, несмотря на то, что работа считается потенциально вредной для здоровья — из-за длительного времени пребывания под землей без солнечного света, воздействия электромагнитных полей и шума.

Война, стрессовая ситуация, как-то меня подтолкнула, чтобы не сомневаться и в конце концов попробовать. Мне было очень интересно, смогу ли я. Думала: или сейчас, или никогда.

Полгода девушка изучала кипы теории — инструкции, устройство электропоезда, сдавала кучу экзаменов. Потом была практика. К самостоятельной работе машинисты допускаются только после того, как определенное время отработают вдвоем с опытным коллегой. К Анастасии коллеги отнеслись с любопытством и уважением.

Девушка ни разу не пожалела о своем выборе. Гордится, что стала первой женщиной в этой профессии. Еще 10 лет назад женщины не могли занимать такие должности. Война ускорила борьбу с профессиональной дискриминацией и из-за мобилизации в частности. В Украине не хватает рабочих рук, поэтому перед женщинами открылись все двери.

Вікна продолжают серию публикаций в рамках спецпроекта Невидимі жінки. В нем ты найдешь истории украинок, чей труд часто остается в тени — они работают в шахтах, на авиапредприятиях, в разработке БпЛА, реабилитационных центрах или логистических хабах. Рассказываем о героинях нашего времени в тылу.

Раньше мы делились историей женщины, которая чинит авто.

Главное фото: Суспільне Харків/Евгений Гертнер

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