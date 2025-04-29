Зараз або ніколи. Як Анастасія стала першою машиністкою метро в Україні

26-річна Анастасія Мазуркова — машиністка харківського метрополітену. Анастасія представляє нову хвилю жінок, які опанували професії, що раніше вважалися суто чоловічими. Вона стала першою жінкою в Україні, яка офіційно керує потягами метро.

Перша машиністка метро в Україні: історія Анастасії

Станція метро Салтівська. Анастасія заступає на зміну. Наступні вісім годин вона перевозитиме пасажирів з північної частини міста до центральної, і назад. Дівчина стала першою, хто опанував професію машиністки електропотяга.

Я думаю, що такі жінки завжди були, просто ті, які хотіли займатися цими професіями. А зараз час надав їм нарешті можливість. І, можливо, інші жінки, які хотіли і сумнівалися, побачать, що це реально.

Випускниця Харківської політехніки почала працювати у харківському метро у 2020 році. Спершу перевіряла потяги, що прибувають на кінцеву станцію, керувала рухом поїздів. Та коли почалася повномасштабна війна, всі потяги зупинилися. Метро стало укриттям для десятків тисяч людей.

Уже в перший день повномасштабної війни російські війська стояли на кільцевій, за 2 кілометри від Салтівки. Росіяни обстрілювали житлові будинки з усієї наявної зброї. Люди перебралися жити у метро. Анастасія з колегами дбала про людей, їхній побут та харчування.

У травні 2022 метро запрацювало знову. Анастасія згадує, що це було ніби свято.

У перші дні машиністи вдягали білі сорочки. Для людей у такі важкі часи дуже важливо якесь повернення до нормальності, звичної рутини. А метрополітен — важлива частина міста, транспортна артерія.

З першого дня роботи у метро Анастасія мріяла керувати потягами. Тож коли побачила оголошення про набір на курси машиністів, вирішила спробувати, попри те, що робота вважається потенційно шкідливою для здоров’я — через тривалий час перебування під землею без сонячного світла, вплив електромагнітних полів та шум.

Війна, стресова ситуація, якось мене підштовхнула, щоби не сумніватися і врешті-решт спробувати. Мені було дуже цікаво, чи зможу я. Думала: або зараз, або ніколи.

Півроку дівчина вивчали стоси теорії — інструкції, будову електропоїзда, складала купу іспитів. Потім була практика. До самостійної роботи машиністи допускаються лише після того, як певний час відпрацюють удвох із досвідченим колегою. До Анастасії колеги поставилися з цікавістю та повагою.

Дівчина жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Пишається, що стала першою жінкою в цій професії. Ще 10 років тому жінки не могли обіймати такі посади. Війна прискорила боротьбу з професійною дискримінацією, і через мобілізацію зокрема. В Україні бракує робочих рук, тому перед жінками відкрилися усі двері.

Вікна продовжують спецпроект за назвою Невидимі жінки. У ньому ти знайдеш історії українок, чия праця часто залишається в тіні — шахтарок, працівниць авіапідприємств, машиністок, реабілітологинь, розробниць. Говоримо про героїнь нашого часу у тилу.

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Головне фото: Суспільне Харків/Євген Гертнер

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