Розповіді

Зараз або ніколи. Як Анастасія стала першою машиністкою метро в Україні

Тетяна Доцяк 29 Квітня 2025, 20:00
машиністка метро
Маша з Херсона
Читати далі
Її ледь не вбила російська ракета: дівчина прагне стати до війська після одужання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь