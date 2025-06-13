Истории Рассказы
Эксклюзив

Я больше не прячусь. Что такое альбинизм и как с ним жить — история 18-летнего Саши

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 июня 2025, 09:00
Международный день альбинизма

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