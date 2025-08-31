“Каждое утро я думала, жив ли ребенок”: как беременные женщины служат в ВСУ

На передовой войны и в повседневной жизни украинские женщины на фронте совмещают служение стране с желанием создать семью.

Для многих из них этот баланс — не просто испытание выносливости, а ежедневная борьба между обязанностью и личными мечтами.

Истории беременных женщин, которые служат в ВСУ, рассказало издание The New York Times.

Боевой медик Елена вспоминает момент, когда её телефон уведомил об овуляции:

Это был сигнал, что мне действительно хочется строить семью. Но мое желание служить стране было таким же сильным.

В течение полугода женщина балансировала между короткими отпусками и визитами в клиники, и в конце концов забеременела, не прекращая службу.

Жизнь продолжается, даже когда вокруг война. Это мой способ бороться и одновременно создавать новую жизнь, — говорит военная.

Похожая история у Надежды, фронтового радиооператора, которая работала до восьмого месяца беременности.

Каждое утро я просыпалась, думая, живы ли все, в безопасности ли мой ребенок, — вспоминает женщина.

Условия на фронте остаются сложными: без отопления, воды и нормальных санузлов.

В Украине женщины в ВСУ стали все более важными — их количество выросло более чем на 20% с начала полномасштабного вторжения и сейчас составляет около 70 тысяч.

Многие из них выполняют свои обязанности, даже будучи беременными, хотя армия пока не имеет полноценной системы поддержки: отсутствует специальная форма, недостаточный допологовой уход и детские сады.

После рождения ребенка военнослужащие женщины сталкиваются с выбором между семьёй и возвращением на службу.

Читать по теме Без формы, отпусков и авторитета: проблемы женщин в украинской армии

Надежда воспользовалась трехлетним неоплачиваемым отпуском, чтобы остаться с сыном, планируя вернуться позже.

Механик пехоты Валентина после рождения сына решила сократить декрет, стремясь показать, что женщина может служить на фронте наравне с мужчинами.

Майор Виктория Кравченко, военный психолог, обращает внимание на проблему сексизма и финансовых трудностей.

— Беременность может стать препятствием для возвращения на службу из-за предубеждений и отсутствия поддержки, — говорит специалист.

Государство предоставляет 126 дней оплачиваемого отпуска, после чего выплачивает около 170 долларов в месяц на ребенка.

Беременным женщинам на фронте помогают и частные инициативы: например, Землячки шьют форму для беременных, а мобильные клиники Kvitna обследуют военнослужащих женщин в зоне боевых действий.

За одну ротацию мы осмотрели более 500 военнослужащих, пятеро из них были беременны, — рассказывает гинеколог Тарас Ефтемий.

Личная мотивация также остается важной.

Старший боевой медик Оля после рождения дочери Ирины планирует вернуться на службу через год.

Наши дети — будущее страны. Я готова остаться и помогать здесь, где это наиболее нужно, — подытоживает военная.

Подобный выбор делают и другие украинские женщины на фронте. Ранее мы рассказывали о военнослужащей с псевдонимом Лисица, которая оставила дома девятилетнего сына и пошла защищать страну.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!