“Каждое утро я думала, жив ли ребенок”: как беременные женщины служат в ВСУ

На передовой войны и в повседневной жизни украинские женщины на фронте совмещают служение стране с желанием создать семью.
Для многих из них этот баланс — не просто испытание выносливости, а ежедневная борьба между обязанностью и личными мечтами.
Истории беременных женщин, которые служат в ВСУ, рассказало издание The New York Times.
Боевой медик Елена вспоминает момент, когда её телефон уведомил об овуляции:
Это был сигнал, что мне действительно хочется строить семью. Но мое желание служить стране было таким же сильным.
В течение полугода женщина балансировала между короткими отпусками и визитами в клиники, и в конце концов забеременела, не прекращая службу.
Жизнь продолжается, даже когда вокруг война. Это мой способ бороться и одновременно создавать новую жизнь, — говорит военная.
Похожая история у Надежды, фронтового радиооператора, которая работала до восьмого месяца беременности.
Каждое утро я просыпалась, думая, живы ли все, в безопасности ли мой ребенок, — вспоминает женщина.
Условия на фронте остаются сложными: без отопления, воды и нормальных санузлов.
В Украине женщины в ВСУ стали все более важными — их количество выросло более чем на 20% с начала полномасштабного вторжения и сейчас составляет около 70 тысяч.
Многие из них выполняют свои обязанности, даже будучи беременными, хотя армия пока не имеет полноценной системы поддержки: отсутствует специальная форма, недостаточный допологовой уход и детские сады.
После рождения ребенка военнослужащие женщины сталкиваются с выбором между семьёй и возвращением на службу.
Надежда воспользовалась трехлетним неоплачиваемым отпуском, чтобы остаться с сыном, планируя вернуться позже.
Механик пехоты Валентина после рождения сына решила сократить декрет, стремясь показать, что женщина может служить на фронте наравне с мужчинами.
Майор Виктория Кравченко, военный психолог, обращает внимание на проблему сексизма и финансовых трудностей.
— Беременность может стать препятствием для возвращения на службу из-за предубеждений и отсутствия поддержки, — говорит специалист.
Государство предоставляет 126 дней оплачиваемого отпуска, после чего выплачивает около 170 долларов в месяц на ребенка.
Беременным женщинам на фронте помогают и частные инициативы: например, Землячки шьют форму для беременных, а мобильные клиники Kvitna обследуют военнослужащих женщин в зоне боевых действий.
За одну ротацию мы осмотрели более 500 военнослужащих, пятеро из них были беременны, — рассказывает гинеколог Тарас Ефтемий.
Личная мотивация также остается важной.
Старший боевой медик Оля после рождения дочери Ирины планирует вернуться на службу через год.
Наши дети — будущее страны. Я готова остаться и помогать здесь, где это наиболее нужно, — подытоживает военная.
Подобный выбор делают и другие украинские женщины на фронте. Ранее мы рассказывали о военнослужащей с псевдонимом Лисица, которая оставила дома девятилетнего сына и пошла защищать страну.
