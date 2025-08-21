Дослужиться выше сержанта — не дадут: Лисиця о тернистом пути в ВСУ

Военнослужащая с позывным Лисиця поделилась, насколько труден путь женщины в войске. Мать, которая воспитывала 9-летнего сына, оставила его ради защиты Украины. В армии ей пришлось пройти через дискриминацию и бюрократические препятствия.

Она раскрыла правду об офицерах, унижающих подчиненных, и проблеме коротких отпусков для матерей. Несмотря на три высших образования, женщину не повышают в звании из-за проблем в военной иерархии.

Не идентифицируйте меня как женщину: Лисиця о решении пойти в войско

Лисиця хотела попасть в войско еще с 2008 года, ведь, говорит, имеет “мужской” характер, но были проблемы со зрением. Уже во время полномасштабной войны зрение, конечно, не улучшилось, но пробиться в войско стало в разы легче.

У меня двое детей, их нужно защищать. У меня немного мужской характер. Меня привлекало все мужское. Я любила даже на мотоцикле прокатиться, — делится женщина.

Лисиця месяц обивала пороги винницкого ТЦК. И позже ее пригласили на службу. Тогда еще было не так много женщин в войске, как сейчас. Военная говорит, что женщины давно доказали свою эффективность. А теперь борются за то, чтобы быть на “нуле”. Лисиця говорит, что побывала на многих направлениях фронта: Купянском, Покровском, в Дружковке и Константиновке.

— Выдают только мужскую форму, но, слава Богу, благодаря волонтерам у меня появилась женская. Мне очень повезло с коллективом, ведь сначала напугали, что мужчины могут выпить, ударить и прочее. У меня парни просто суперовые! — Добавляет военная.

Когда заходила, я говорила им: “Я — не женщина, я — военнослужащая. Просто не идентифицируйте меня как женщину”.

На почти сотню мужчин три женщины

Военная делится, что во время прохождения подготовки на 96 мужчин вместе с ней было всего три женщины. И все по образованию были учительницами. Пройти обучение сперва мешала бюрократия, но все удалось преодолеть.

Женщине даже пришлось выбивать у командования, чтобы она тоже поехала копать окопы. В коллективе военных женщина заявила, что не нуждается в помощи. Приблизительно за две недели она смогла влиться в команду.

Я хотела быть на уровне. Парни интересовались, улыбались, но максимально позволяли мне делать то, что я хотела.

В армии, делится, перестала краситься, делать прически, чтобы лишний раз никого не привлекать. Говорит, может, на нее так повлияли стереотипы. Но лучше быть осторожной.

Лисиця пытается держать себя в форме, тренироваться, ведь никогда не знаешь, когда понадобится долго заходить на позиции, бежать или выполнять трудные задачи.

Как воспринимают дети

Лисиця делится, что дети очень скучают, особенно младший сын. Каждый раз, когда защитница приезжает домой, пытается максимально уделить детям свое время.

Мне очень повезло со старшим. Он полностью перекрыл пока маму. Стараюсь звонить им каждый день.

Женщина признает, что за два года в армии стала понемногу терять связь с детьми. Они шлют друг другу фото и видео.

Непонятно, когда я буду дома. Не всегда в отпуск можно приехать вовремя. У многих из нас маленькие дети. Мы ждем, чтобы дали месяц-два-три замены. 15 дней на самом деле очень мало.

О проблемах в армии

Лисиця делится, что брать в войско нужно только мотивированных людей, иначе они будут неэффективны, и будут искать способы побега. Если проблемы войска не решать — люди из него будут убегать.

С чем сталкивалась я — большая пропасть между офицерами и солдатами. Многие офицеры пришли не профи. Бывают случаи, когда: “Я офицер — большая шишка, а ты — никто”.

Также есть проблемы с продвижением в армии. Лисиця, к примеру, имеет три высших образования, и сейчас получает четвертое. Дальше сержанта/младшего сержанта она дослужиться не может.

Все держится на сержантах. Офицеров, которые что-то не понимают, перекрывают сержантами. У нас было много классных ребят, которые имели несколько образований, но не смогли пробиться, потому что им просто не давали.

— С женщинами проще, но парней пугают, что пойдут на “ноль”, если не будут выполнять приказы.

