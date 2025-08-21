Истории Интервью

Дослужиться выше сержанта — не дадут: Лисиця о тернистом пути в ВСУ

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 21 августа 2025, 20:00
Лисиця

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь