Ложь в докладах, новое наступление и Покровск: интервью Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью РБК-Украина, где рассказал о наступлении врага на Покровском направлении, тактике тысячи порезов, Доброполье, а также есть ли угроза наступления на Херсон. Об этом и больше читай в нашем материале.

Сырский о наступлении на Запорожском направлении и Покровске

Главнокомандующий назвал ситуацию на фронте сложной и поделился, что россияне продолжают стратегическую наступательную операцию. Сейчас враг проводит перегруппировку и концентрируется на двух главных направлениях: Покровском и Запорожском.

Самая тяжелая ситуация у Покровска. На Запорожское направление враг стягивает силы из Сумской области. Россияне хотят захватить всю область.

То есть, это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия.

В Покровске россияне применяют тактику тысячи порезов — наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Россияне имели успехи и продвинулись на 10-12 км в некоторых точках. Продвижение россиян Сырский объясняет особенностями местности — с большим количеством оврагов, рек.

И во-вторых, к сожалению, по объективным причинам у нас там нет сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся.

Будет ли наступление на Херсон

Сырский прокомментировал последнюю серию российских атак на Херсон и опасения местных повторного наступления врага. По его словам, россияне проводят активные действия в основном в районах мостов и островных зонах.

В ближайшее время, по мнению Сырского, наступления на Приднепровском направлении не будет, ведь оттуда перебросили полк и бригаду морской пехоты. Но главнокомандующий не советует отвергать такую угрозу.

В планах россиян ныне Покровское, Запорожское, и, вероятно, добавится Новопавловское направление.

Искусственный интеллект и ПВО

Александр Сырский рассказал, что искусственный интеллект активно используется в войске почти для всех уровней задач. Хотя сейчас только его начало развития и применения в войне.

Но мы уже создали в Генеральном штабе, в других штабах структуры, которые как раз занимаются применением искусственного интеллекта в военной сфере.

Ставка в украинской армии делается сейчас на технологичность и новейшее оружие с ИИ. Все новые разработки имеют системы поиска, захвата целей и донаведения, а некоторые — автоматического возвращения после задания. Системы ПВО имеют элементы ИИ для идентификации и сопровождения целей.

Относительно противовоздушной обороны Сырский доложил, что идет активное развитие. Увеличивается количество систем ПВО с высокотехнологичным оборудованием. Для мобильных групп меняют системы прицеливания.

В частности, высокую эффективность показывает авиация.

Отлично себя зарекомендовала армейская авиация: вертолеты, имеющие пулеметное вооружение, показывают большую эффективность. Могу сказать, что с августа прошлого года по август этого года они сбили более 3200 дронов типа Шахед.

Продолжается разработка дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.

О лжи в докладах

Аналитики DeepState, милитари-блогеры и сами военные не раз сообщали, что частой причиной обвала фронта и продвижения россиян является ложь в докладах высшему командованию, когда люди боятся передать реальное положение дел, чтобы их не отправили на зачистку и отражение позиций.

К сожалению, действительно есть случаи, когда непосредственно из мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений.

Сырский подтвердил, что такие ситуации создают угрозу другим подразделениям и увеличение количества потерь. Также он добавил, что получает информацию от нескольких видов источников — карт, иностранных партнеров, спутников, разведки, воинских частей, операторов БпЛА.

Но, конечно, что на поле боя руководит командир. Ты не можешь рассказывать, как действовать военнослужащим, отделению, взводу непосредственно на поле боя, потому что решение принимает командир — отделения, взвода, группы.

В то же время он добавил, что сейчас в войске внедряются краткие приказы и распоряжения для более быстрого взаимодействия военных.

Командир делился реальной ситуацией о судьбе Константиновки. Что ждет когда-то цветущий и людный город?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!